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SÉRIE A

UFMG: Vitória possui mais chances de Sul-Americana que de rebaixamento

Leão da Barra acumula 26 pontos após 21 rodadas do Brasileirão

João Grassi
Por
Jair Ventura, técnico do Vitória
Jair Ventura, técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Apesar de não ter vencido nas últimas três rodadas do Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube Vitória ainda possui mais chances de se classificar à Copa Sul-Americana do que ser rebaixado. Com 26 pontos em 21 jogos disputados, o Leão da Barra é o 13º colocado.

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), após o fim da 21ª rodada do Brasileirão, o Vitória possui 15% de chances de rebaixamento, enquanto as possibilidades de Sul-Americana estão em 35,3%.

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No momento, o Rubro-Negro está apenas um ponto abaixo do Coritiba, que ocupa a 11ª posição na tabela, primeira equipe dentro da zona de classificação para a Sul-Americana. A distância para a zona de rebaixamento, por outro lado, é de quatro pontos.

Mandante forte

O fator de maior importância na campanha rubro-negra é o desempenho como mandante. Apesar da derrota polêmica para o Palmeiras na quarta-feira, 29, o Vitória venceu sete jogos no Barradão, empatou um e perdeu dois.

A equipe comandada por Jair Ventura possui a quarta maior pontuação (22 pontos) em casa na Série A, além do terceiro melhor aproveitamento (73,3%) e a segunda melhor defesa caseira (7 gols sofridos) da competição.

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Sequência

A próxima partida do Vitória pelo Brasileirão será no próximo dia 9, um domingo, às 19h30, contra o Flamengo, no Maracanã.

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