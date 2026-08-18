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E.C.VITÓRIA

Botafogo demite treinador e pode buscar Jair Ventura como substituto

Técnico do Vitória é carioca e começou sua carreira como treinador no Botafogo

Gustavo Nascimento
Por
Jair Ventura no comando do Vitória
Jair Ventura no comando do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Botafogo anunciou na noite desta terça-feira, 18, a demissão do técnico Franclim Carvalho e da sua comissão técnica. O desligamento do treinador acontece dois dias após o fechamento da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, em que o Botafogo foi derrotado por 1 a 0 para o Esporte Clube Vitória de Jair Ventura no Barradão.

O resultado se somou à goleada por 6 a 1 sofrida diante do Cienciano, no Peru, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Rodrigo Bellão, atual treinador da equipe Sub-20, assumirá interinamente a equipe e será o comandante do Botafogo no jogo de volta, que acontece na quinta-feira, às 21h30, no Estádio Nilton Santos.

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Interesse por Jair Ventura

Carrasco da equipe carioca no último final de semana, o treinador do Rubro-Negro Baiano pode vir a ser o nome escolhido pela diretoria do Botafogo para a sequência da temporada.

Em boa fase no comando do Vitória, Jair Ventura iniciou sua carreira como treinador de futebol no Botafogo em 2016 após duas passagens como auxiliar técnico. Além disso, o treinador é nascido e criado no Rio de Janeiro, onde mora boa parte da sua família, incluindo o seu pai, Jairzinho, ex-jogador e ídolo do clube.

Jair Ventura como técnico do Botafogo em 2017
Jair Ventura como técnico do Botafogo em 2017 - Foto: Djalma Vassão | Gazeta Press

Diante desses fatores, Jair Ventura passou a ser ventilado como substituto de Franclim Carvalho. De acordo com informação da Rádio Tupi, o nome do treinador do Leão da Barra é o mais forte nos bastidores para assumir a vaga, alinhado ao desejo da cúpula alvinegra por um técnico brasileiro.

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Segundo apuração do portal A TARDE, no entanto, o clube carioca não fez nenhum contato com o Vitória ou com o treinador, que tem contrato com o Rubro-Negro Baiano até 31 de dezembro deste ano.

Nas quartas de final da Copa do Brasil, Jair Ventura tem a oportunidade de fazer história com a camisa do Vitória e conduzir o clube a um título inédito na competição. Caso chegue à final, Jair Ventura também se tornaria o primeiro treinador a levar o Leão à Copa Libertadores.

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Botafogo Jair Ventura vitória

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