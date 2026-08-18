E.C.VITÓRIA
Botafogo demite treinador e pode buscar Jair Ventura como substituto
Técnico do Vitória é carioca e começou sua carreira como treinador no Botafogo
O Botafogo anunciou na noite desta terça-feira, 18, a demissão do técnico Franclim Carvalho e da sua comissão técnica. O desligamento do treinador acontece dois dias após o fechamento da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, em que o Botafogo foi derrotado por 1 a 0 para o Esporte Clube Vitória de Jair Ventura no Barradão.
O resultado se somou à goleada por 6 a 1 sofrida diante do Cienciano, no Peru, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Rodrigo Bellão, atual treinador da equipe Sub-20, assumirá interinamente a equipe e será o comandante do Botafogo no jogo de volta, que acontece na quinta-feira, às 21h30, no Estádio Nilton Santos.
Franclim Carvalho não é mais o técnico do Botafogo; Clube define novos profissionais da comissão técnica permanente— Botafogo F.R. (@Botafogo) August 18, 2026
O Botafogo informa que Franclim Carvalho não é mais o técnico da equipe principal de futebol. A decisão foi comunicada ao profissional nesta terça-feira (18).… pic.twitter.com/gHnW1tEc13
Interesse por Jair Ventura
Carrasco da equipe carioca no último final de semana, o treinador do Rubro-Negro Baiano pode vir a ser o nome escolhido pela diretoria do Botafogo para a sequência da temporada.
Em boa fase no comando do Vitória, Jair Ventura iniciou sua carreira como treinador de futebol no Botafogo em 2016 após duas passagens como auxiliar técnico. Além disso, o treinador é nascido e criado no Rio de Janeiro, onde mora boa parte da sua família, incluindo o seu pai, Jairzinho, ex-jogador e ídolo do clube.
Diante desses fatores, Jair Ventura passou a ser ventilado como substituto de Franclim Carvalho. De acordo com informação da Rádio Tupi, o nome do treinador do Leão da Barra é o mais forte nos bastidores para assumir a vaga, alinhado ao desejo da cúpula alvinegra por um técnico brasileiro.
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Segundo apuração do portal A TARDE, no entanto, o clube carioca não fez nenhum contato com o Vitória ou com o treinador, que tem contrato com o Rubro-Negro Baiano até 31 de dezembro deste ano.
Nas quartas de final da Copa do Brasil, Jair Ventura tem a oportunidade de fazer história com a camisa do Vitória e conduzir o clube a um título inédito na competição. Caso chegue à final, Jair Ventura também se tornaria o primeiro treinador a levar o Leão à Copa Libertadores.