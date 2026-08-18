Anderson Talisca diz que a fase do Bahia no Brasileirão é "delicada"

Formado nas categorias de base do Bahia, o meia Anderson Talisca afirmou que segue acompanhando o Tricolor Baiano mesmo estando longe. Nesta terça-feira, 18, em entrevista à jornalista Clara Albuquerque após o empate do Fenerbahçe em 1 a 1 com o Lyon, na fase preliminar da Champions League, o jogador falou sobre o Esquadrão de Aço.

O camisa 94 do clube turco disse que, apesar do fuso-horário, assistiu ao empate por 3 a 3 do Bahia contra a Chapecoense no último domingo, 16.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Tenho acompanhado, inclusive assisti o último jogo, 3x3, com a Chapecoense. Foi um jogo difícil”, iniciou ele. “O Bahia não conseguiu vencer um jogo que era importante, com um adversário que está numa fase bem delicada no campeonato, praticamente já rebaixado, e o Bahia não conseguiu vencer”, avaliou ele.

Talisca ainda disse que torce por uma recuperação do time. “Espero que o Bahia possa se reerguer cada vez mais. Estou sempre acompanhando”, concluiu.

Má fase

Em sexto no Campeonato Brasileiro, com 34 pontos, o Bahia acumula cinco empates consecutivos, sendo o último fora de casa contra a Chapecoense, lanterna da competição.

O time de Rogério Ceni tem como próximo desafio o clássico contra o Vitória, no domingo, 23, no Barradão. A equipe comandada por Jair Ventura tem o melhor aproveitamento como mandante no Brasileirão, com oito vitórias, um empate e somente duas derrotas, além de vir embalado após as viradas na Copa do Brasil contra Flamengo e Athletico Paranaense.

O Bahia, no entanto, terá o fator clássico para tentar surpreender o rival e seguir invicto no segundo turno, mesmo que faça isso por meio de outro empate.

Talisca em bom momento

Com destaque no futebol internacional há mais de 10 anos, Talisca tem sido o principal jogador do Fenerbahçe no início da temporada 2026/27.

O brasileiro de 32 anos balançou as redes nos cinco primeiros jogos da equipe turca na temporada, registrando cinco dos seis gols do time no recorte. Nesta terça-feira, contra o Lyon, Talisca passou em branco pela primeira vez.

O Fenerbahçe volta a campo no sábado, 22, em partida válida pelo Campeonato Turco, e na próxima quarta-feira, 26, visita o Lyon na França para decidir a vaga na Champions League.

Vaga na Seleção Brasileira?

Ainda durante a entrevista, o atacante afirmou que seu desempenho e seus números ao longo dos últimos anos já seriam suficientes para ter recebido oportunidades com a Amarelinha, o que ainda não aconteceu.