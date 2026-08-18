Memphis Depay acerta renovação com Corinthians após novela

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A novela da renovação do atacante Memphis Depay com o Corinthians chegou ao fim com um desfecho positivo para o clube paulista, que acertou os termos e anunciou que o atleta neerlandês segue no elenco até junho de 2028.

"Muitas emoções na minha cabeça, no meu corpo. Primeiro, todos que foram envolvidos no processo de renovação, gostaria de agradecê-los. Claro, o Corinthians é gigante. Eu vi e todos viram o quão grande ele é. O quão grande nós somos juntos", disse o europeu, em entrevista à CorinthiansTV.

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A renovação com o camisa 10 foi anunciada na tarde desta terça-feira, 18, nas redes sociais do clube.

Entenda o acordo para a renovação de Memphis

O acordo acabou sendo dividido em quatro partes, com a primeira envolvendo a renegociação da dívida do contrato anterior, que atualmente gira em torno de R$ 77,9 milhões.

Novo acordo vai custar mais de R$ 130 milhões

O novo contrato de Memphis deve custar aos cofres do clube paulista cerca de R$ 135,5 milhões, conforme aponta a ESPN.

Memphis Depay renova com o Corinthians - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Atacante reduziu o salário para seguir no Brasil

Para continuar no Corinthians, Memphis abriu mão de R$ 21 milhões no montante pendente. Além disso, ficou acordado o valor de R$ 56,9 milhões brutos, o atleta vai receber aproximadamente R$ 42 milhões líquidos divididos em quatro parcelas semestrais:

janeiro de 2027;

agosto de 2027;

janeiro de 2028;

agosto de 2028.

Nome de Memphis já consta no BID

O nome do atacante já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), o que permite que ele entre em campo nas próximas partidas do clube.



É esperado que Memphis Depay já treine com o elenco do Corinthians nesta terça-feira, 18.