Vitória abre check-in e fica perto de esgotar ingressos do BaVi

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O Estádio Manoel Barradas terá grande público para o clássico entre Esporte Clube Vitória e Esporte Clube Bahia, no domingo, 23, pelo Brasileirão. A equipe de Jair Ventura mira continuar a forte campanha em casa, onde conquistou 25 dos 33 pontos possíveis e acumula o melhor aproveitamento como mandante na competição.

Em postagem feita nas redes sociais, o Vitória comunicou que ao menos 25 mil pessoas já estão confirmadas na partida. “Somos 25 mil confirmados para a partida de Domingo (23/08) contra o Bahia, no Barradão! Vamos juntos, Nação!”.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A alta procura acontece mesmo após apenas um dia da abertura dos check-ins. O Rubro-Negro anunciou que o procedimento foi disponibilizado inicialmente para os planos com Prioridade 1, nesta terça-feira, 18.

Vitória x Bahia

Com expectativa de casa cheia, o Leão da Barra recebe o rival às 16h do próximo domingo, no Barradão, em Salvador, em duelo válido pela 24ª rodada da Série A do Brasileirão.