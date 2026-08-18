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E.C.VITÓRIA

Vitória abre check-in e fica perto de esgotar ingressos do BaVi

Leão da Barra recebe o rival neste domingo, 23, pelo Brasileirão

João Grassi
Por
| Atualizada em
Torcida do Vitória no Barradão
Torcida do Vitória no Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Estádio Manoel Barradas terá grande público para o clássico entre Esporte Clube Vitória e Esporte Clube Bahia, no domingo, 23, pelo Brasileirão. A equipe de Jair Ventura mira continuar a forte campanha em casa, onde conquistou 25 dos 33 pontos possíveis e acumula o melhor aproveitamento como mandante na competição.

Em postagem feita nas redes sociais, o Vitória comunicou que ao menos 25 mil pessoas já estão confirmadas na partida. “Somos 25 mil confirmados para a partida de Domingo (23/08) contra o Bahia, no Barradão! Vamos juntos, Nação!”.

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A alta procura acontece mesmo após apenas um dia da abertura dos check-ins. O Rubro-Negro anunciou que o procedimento foi disponibilizado inicialmente para os planos com Prioridade 1, nesta terça-feira, 18.

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Vitória x Bahia

Com expectativa de casa cheia, o Leão da Barra recebe o rival às 16h do próximo domingo, no Barradão, em Salvador, em duelo válido pela 24ª rodada da Série A do Brasileirão.

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