Conselho do Vitória aprova novas regras para criação de SAF e aumento de mandato

O Vitória está passando por diversas mudanças - e novas etapas foram confirmadas com aprovações do Conselho Deliberativo do Vitória em relação às propostas de reforma do Estatuto Social do clube. Entre as mudanças estão as novas regras para constituição e negociação de uma SAF, a ampliação dos mandatos para quatro anos e alterações nos mecanismos de fiscalização financeira e nos critérios de participação política dentro do Rubro-Negro.

A aprovação no Conselho, no entanto, ainda não coloca a reforma em vigor. As definições agora seguirão para votação dos associados em Assembleia Geral Extraordinária, ainda sem data definida, que dará a palavra final sobre as mudanças no Estatuto.

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Regras para SAF avançam

Um dos principais pontos aprovados pelos conselheiros trata das normas para criação e negociação de uma Sociedade Anônima do Futebol, mudança que estabelece novas diretrizes estatutárias para um eventual processo de SAF no Vitória.

A discussão é considerada estratégica para o futuro do clube, já que qualquer movimento nesse sentido dependerá de regras internas mais claras e de aprovação dentro das instâncias rubro-negras.

Mandatos de quatro anos

Além das regras para SAF, o Conselho Deliberativo aprovou a proposta que amplia os mandatos no clube para quatro anos, determinando mudanças relacionadas à fiscalização financeira e aos critérios para participação política dos associados.

Essas alterações fazem parte de uma reforma mais ampla do Estatuto Social, com impacto direto na organização administrativa e política do Vitória.

Conselho Fiscal seguirá eleito pelos sócios

No entanto, nem todas as propostas foram aprovadas. A única mudança rejeitada pelos conselheiros foi a que alterava a forma de eleição do Conselho Fiscal.

A ideia previa que os integrantes do órgão deixassem de ser escolhidos diretamente pelos associados e passassem a ser eleitos pelo Conselho Deliberativo. A proposta foi rejeitada e, com isso, fica mantida a eleição direta do Conselho Fiscal pelos sócios.

Sócios terão palavra final

Mesmo com a aprovação no Conselho Deliberativo, a reforma do Estatuto ainda precisa passar pelos associados. Assim, próximo passo será a convocação da Assembleia Geral Extraordinária.

Na AGE, os sócios do Vitória votarão as mudanças aprovadas pelos conselheiros, e só depois dessa etapa a reforma poderá entrar em vigor. Com isso, existe um aumento no tempo de aplicação impedindo que mudanças como o aumento do tempo de mandato entrem em vigor já neste ciclo de presidência.