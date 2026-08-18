LEMBRA DELE?
Ex-Bahia, goleiro de 18 anos se destaca em Orlando e mira profissional
Murillo Mello surgiu na base tricolor, defendeu o Orlando City e é treinado por ídolo botafoguense
Quem torce pelo Bahia costuma dizer que "o Bahia é o mundo" - e tem tricolores pelo mundo inteiro. O goleiro brasileiro Murillo Mello, de 18 anos, carrega o nome do time enquanto inicia uma nova etapa na carreira nos Estados Unidos.
Formado na base do Bahia e com passagem pelo futebol de Orlando, o atleta passa a defender a Stetson University, na Flórida, equipe que disputa a NCAA Division I, principal nível do futebol universitário norte-americano.
No elenco oficial de 2026, Murillo aparece como freshman, vestindo a camisa 1, com Orlando como cidade de origem nos Estados Unidos e Orlando City como equipe anterior. Agora, o goleiro chega à universidade conciliando formação acadêmica, futebol de alto rendimento e preparação para o profissional.
Formação começou no Bahia
Natural de Salvador, Murillo iniciou sua trajetória nas categorias de base do Esporte Clube Bahia antes de seguir carreira nos Estados Unidos. A mudança para a Flórida abriu novas possibilidades esportivas e acadêmicas para o goleiro, que passou a construir parte da formação no futebol norte-americano.
Em Orlando, ele estudou e atuou pela Lake Nona High School. Na equipe escolar, foi capitão e integrou a campanha do título estadual, além de ser apontado como um dos destaques da região durante sua passagem pelo futebol estudantil da Flórida.
Leia Também:
Treinado por Jefferson nos Estados Unidos
Nos últimos quatro anos, Murillo tem sido treinado por Jefferson, ídolo do Botafogo e um dos goleiros de destaque da história recente do futebol brasileiro. "O Murillo é um garoto promissor, que eu treino faz vários anos. Ele tem um grande potencial", disse o técnico.
"É um goleiro de muita técnica. Ele tem explosão, é alto, tem muita elasticidade e joga muito bem com os pés, que hoje é exigência no futebol atual. O Murillo está completo para ingressar em um time profissional", completou.
A avaliação reforça o momento vivido pelo goleiro, que chega ao futebol universitário norte-americano com expectativa de ganhar minutagem, competir em alto nível e se aproximar do ambiente profissional.
Destaque no futebol de Orlando
Antes da chegada à Stetson University, Murillo também defendeu o Florida Kraze Krush, onde foi escolhido para o First Team All-Conference da ECNL Florida na categoria U17, reconhecimento oficial da competição.
Depois, avançou para a estrutura do Orlando City, com passagem pela academia do clube e presença no elenco do Orlando City B. A transferência do Bahia para o Orlando City também foi registrada em 2026, consolidando a trajetória do goleiro entre o futebol brasileiro e o norte-americano.
Vai defender os Estados Unidos?
O apego com o Brasil, no entanto, corre riscos. A Stetson University oferece ao atleta a possibilidade de disputar uma competição universitária de alto nível, manter rotina intensa de treinos e jogos e, ao mesmo tempo, seguir a formação acadêmica nos Estados Unidos.
Com isso, ele tem cidadania americana prevista para 2027, podendo eventualmente vir a defender o time nacional dos Estados Unidos. Atualmente, o objetivo do goleiro é utilizar a experiência universitária como ponte para chegar ao futebol profissional, seja na MLS ou em outros mercados internacionais.