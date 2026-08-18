Ex-Bahia, goleiro de 18 anos se destaca em Orlando e mira profissional

Quem torce pelo Bahia costuma dizer que "o Bahia é o mundo" - e tem tricolores pelo mundo inteiro. O goleiro brasileiro Murillo Mello, de 18 anos, carrega o nome do time enquanto inicia uma nova etapa na carreira nos Estados Unidos.

Formado na base do Bahia e com passagem pelo futebol de Orlando, o atleta passa a defender a Stetson University, na Flórida, equipe que disputa a NCAA Division I, principal nível do futebol universitário norte-americano.

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No elenco oficial de 2026, Murillo aparece como freshman, vestindo a camisa 1, com Orlando como cidade de origem nos Estados Unidos e Orlando City como equipe anterior. Agora, o goleiro chega à universidade conciliando formação acadêmica, futebol de alto rendimento e preparação para o profissional.

Murillo e Jefferson - Foto: Divulgação

Formação começou no Bahia

Natural de Salvador, Murillo iniciou sua trajetória nas categorias de base do Esporte Clube Bahia antes de seguir carreira nos Estados Unidos. A mudança para a Flórida abriu novas possibilidades esportivas e acadêmicas para o goleiro, que passou a construir parte da formação no futebol norte-americano.

Em Orlando, ele estudou e atuou pela Lake Nona High School. Na equipe escolar, foi capitão e integrou a campanha do título estadual, além de ser apontado como um dos destaques da região durante sua passagem pelo futebol estudantil da Flórida.

Treinado por Jefferson nos Estados Unidos

Nos últimos quatro anos, Murillo tem sido treinado por Jefferson, ídolo do Botafogo e um dos goleiros de destaque da história recente do futebol brasileiro. "O Murillo é um garoto promissor, que eu treino faz vários anos. Ele tem um grande potencial", disse o técnico.

Jefferson pela Seleção Brasileira - Foto: CBF

"É um goleiro de muita técnica. Ele tem explosão, é alto, tem muita elasticidade e joga muito bem com os pés, que hoje é exigência no futebol atual. O Murillo está completo para ingressar em um time profissional", completou.

A avaliação reforça o momento vivido pelo goleiro, que chega ao futebol universitário norte-americano com expectativa de ganhar minutagem, competir em alto nível e se aproximar do ambiente profissional.

Destaque no futebol de Orlando

Antes da chegada à Stetson University, Murillo também defendeu o Florida Kraze Krush, onde foi escolhido para o First Team All-Conference da ECNL Florida na categoria U17, reconhecimento oficial da competição.

Depois, avançou para a estrutura do Orlando City, com passagem pela academia do clube e presença no elenco do Orlando City B. A transferência do Bahia para o Orlando City também foi registrada em 2026, consolidando a trajetória do goleiro entre o futebol brasileiro e o norte-americano.

Murillo pelo Orlando Health - Foto: Divulgação

Vai defender os Estados Unidos?

O apego com o Brasil, no entanto, corre riscos. A Stetson University oferece ao atleta a possibilidade de disputar uma competição universitária de alto nível, manter rotina intensa de treinos e jogos e, ao mesmo tempo, seguir a formação acadêmica nos Estados Unidos.

Murillo pela Stetson University - Foto: Divulgação I Stetson University

Com isso, ele tem cidadania americana prevista para 2027, podendo eventualmente vir a defender o time nacional dos Estados Unidos. Atualmente, o objetivo do goleiro é utilizar a experiência universitária como ponte para chegar ao futebol profissional, seja na MLS ou em outros mercados internacionais.