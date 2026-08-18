Presidente de time da Série A é ameaçado com revólver por renovação

O mercado da bola está movimentando seus contratos e, para alguns, o processo não tem sido nada tranquilo. Osmar Stabile, presidente do Corinthians, afirmou ter sofrido ameaças durante as negociações para a renovação de contrato de Memphis Depay, holandês que chegou ao Timão em setembro de 2024.

O dirigente desabafou depois de confirmar que assinará um novo vínculo com o atacante por mais duas temporadas. Segundo Stabile, dados pessoais dele e de familiares foram vazados nas redes sociais em meio à pressão pela permanência do jogador. O presidente também relatou invasões a contas bancárias e ameaças enviadas por WhatsApp.

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Depay pelo Corinthians - Foto: Divulgação I Corinthians

"Sofremos as consequências, vazaram meus telefones, vazaram os telefones das minhas filhas, invadiram as minhas contas de banco, das minhas filhas, da minha esposa. Foi uma situação difícil, ninguém merece uma situação dessa", disse.

"Teve gente mostrando faca, gente mostrando revólver. Estamos lutando, tomando as providências necessárias. A gente sabe que tem muito bandido envolvido aí mandando WhatsApp para a minha família. Eu não desejo isso para ninguém", contou.

Presidente foi alvo de protestos

Antes da reviravolta que encaminhou a permanência de Memphis, Stabile já havia sido alvo de protestos na porta de casa, em São Paulo. Faixas foram estendidas no local pedindo a saída do dirigente do Corinthians.

As mensagens foram assinadas pelo coletivo Pixadores da Fiel e pediam intervenção judicial no clube. Uma das frases dizia que "acabou a paz" no Corinthians.

A situação mudou na noite de segunda-feira, durante reunião no Parque São Jorge, quando Conselheiros do Corinthians orientaram e deram aval para a renovação do contrato de Memphis por mais duas temporadas.

Logo depois, Stabile confirmou que irá assinar o novo vínculo com o atacante, afirmando que a questão financeira foi o principal ponto analisado antes da decisão.

"Eu sempre falei que a questão financeira era a mais importante para o Corinthians. Não adiantava eu fechar qualquer contrato se eu não comportasse pagar no futuro. Não estou pensando em mim, estou pensando em quem vem depois", explicou.

"Estamos fazendo um contrato de dois anos, não sei se eu estarei aqui. Sempre pensei na instituição, sofri as consequências... Para mim seria muito mais fácil assinar qualquer contrato, como vinham fazendo no Corinthians, e depois sair para o abraço, era o mais cômodo para mim", disse.

Depay pelo Corinthians - Foto: Divulgação I Corinthians

Corinthians vive crise financeira

A renovação de Memphis foi tão complicada justamente porque vem acontecendo em um momento delicado para o Corinthians. O clube possui três transfer bans ativos, endividamento superior a R$ 2,7 bilhões e é alvo de inquéritos conduzidos pelo Ministério Público.

Mesmo diante do cenário financeiro, a permanência do atacante foi tratada internamente como prioridade esportiva, especialmente após a pressão incomum da torcida pela renovação do atleta.

Agora, o Corinthians aguarda a formalização do novo vínculo para contar com Memphis nas próximas competições.