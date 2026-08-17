Vasco tem novo desfalque para duelo contra o Vitória na Copa do Brasil

O Vasco terá um grande desfalque no meio-campo para os duelos contra o Vitória nas quartas de final da Copa do Brasil, isso porque o volante Jair sofreu uma lesão muscular na derrota por 3 a 0 contra o Santos, no último domingo, 16. O jogador sentiu dores na região da coxa e precisou ser substituído aos 12 minutos do primeiro tempo.



Exames realizados na manhã desta segunda-feira, 17, apontaram uma lesão grau 3 no músculo adutor da coxa direita, segundo informações do jornalista Diogo Dantas. Pelo diagnóstico, a previsão é de que Jair fique afastado dos gramados por mais de um mês, tornando-se desfalque para os jogos de ida e volta contra o Rubro-Negro Baiano.

Além dele, o atacante Brenner teve uma lesão confirmada no pé esquerdo e não estará à disposição para o confronto de ida. Ele realizou exames no início da última semana após sofrer um choque na partida contra o Bahia, no dia 9 de agosto, quando foi substituído no intervalo.



Os exames não apontaram fratura, mas identificaram uma lesão que o tira de campo por algumas semanas. O Vasco ainda não divulgou oficialmente o prazo de recuperação do atacante.