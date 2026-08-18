Clube histórico prepara cartada em oferta de quase R$ 1 bilhão por SAF

O Guarani e Roberto Graziano, proprietário do Grupo Magnum, já discutem um modelo de negócio para transformar o departamento de futebol do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A proposta, porém, ainda não foi apresentada integralmente aos conselheiros, e alguns pontos precisam ser esclarecidos antes de o projeto ser submetido à votação dos associados.

O Conselho Deliberativo pretende levar uma série de ajustes para a reunião marcada para esta quinta-feira, 20, quando Graziano estará presente no Brinco de Ouro para discutir os termos da operação.





Entre os principais temas que devem ser debatidos estão o valor total do negócio, o prazo de duração do contrato e o tratamento que será dado a compromissos assumidos pelo empresário em 2015, quando adquiriu o estádio do Guarani.



A intenção dos conselheiros, no entanto, não é interromper as negociações. Internamente, a avaliação é de que o encontro deve servir para aproximar as partes e abrir espaço para mudanças na proposta antes da assembleia de associados, marcada para 4 de setembro.





Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Duração do contrato é um dos pontos em discussão

Um dos principais questionamentos do Conselho Deliberativo envolve o período de duração do acordo.



Os termos discutidos inicialmente preveem um contrato de 20 anos, com possibilidade de renovação automática por mais 20. Os representantes do Guarani querem esclarecer quais seriam as condições para uma eventual extensão e se a renovação implicaria mudanças ou aumento nas obrigações de investimento assumidas por Graziano.



A questão é considerada relevante porque o prazo pode determinar a relação entre o clube associativo e o futuro controlador da SAF por até quatro décadas.





Conselho quer rever valor da operação

O valor total da operação também deve voltar à pauta durante a reunião.



A proposta inicialmente discutida gira em torno de R$ 750 milhões. Desse total, aproximadamente R$ 400 milhões seriam destinados ao futebol ao longo de 20 anos, enquanto outros R$ 350 milhões seriam utilizados para o pagamento das dívidas do Guarani.



O Conselho Deliberativo trabalha com a possibilidade de elevar os valores e aproximar a operação da marca de R$ 1 bilhão. A intenção é apresentar essa posição a Graziano e discutir quais pontos podem ser alterados durante a negociação.





Cláusula de 10% gera questionamentos

Outro ponto que provocou dúvidas entre os conselheiros é a previsão de uma multa equivalente a 10% do valor da operação caso o negócio não avance.



Considerando a proposta de R$ 750 milhões, a penalidade poderia chegar a R$ 75 milhões.



Além da questão financeira, também houve divergências na interpretação jurídica sobre a aplicação da cláusula. Por isso, os conselheiros pretendem discutir diretamente com Graziano o alcance da previsão e, caso seja necessário, propor uma nova redação para o dispositivo.





Compromissos assumidos em 2015 também entram na pauta

As obrigações assumidas pelo Grupo Magnum durante a aquisição do Brinco de Ouro, em 2015, estão entre os principais pontos de divergência.



Entre os compromissos estão a construção de uma nova Arena, de um Centro de Treinamento e de uma estrutura destinada ao clube social. Também há discussões envolvendo os valores relacionados à aquisição do estádio e o repasse de R$ 105 milhões previsto no processo.



O entendimento dentro do Conselho é de que essas obrigações fazem parte de acordos anteriores entre Graziano e o Guarani. Dessa forma, os conselheiros defendem que elas não sejam contabilizadas da mesma maneira que os novos investimentos previstos na SAF.





Guarani quer manter diálogo com investidor

Apesar dos questionamentos, o Conselho Deliberativo trabalha para evitar que as negociações sejam tratadas como um confronto com Roberto Graziano.



A expectativa é de que a reunião desta quinta-feira, 20, seja positiva e contribua para aproximar as partes. A estratégia é apresentar as ressalvas, discutir possíveis mudanças e buscar uma proposta que atenda aos interesses do Guarani sem interromper o diálogo com o empresário.



O clube atravessa um momento financeiro delicado e considera a SAF uma das principais alternativas para aliviar as dificuldades econômicas e viabilizar novos investimentos no departamento de futebol. Ao mesmo tempo, os conselheiros entendem que a necessidade de recursos não elimina a necessidade de analisar cuidadosamente os termos da operação.



A reunião entre o Conselho Deliberativo e Roberto Graziano está marcada para 20 de agosto, às 19h30, no Salão Social do Brinco de Ouro.



A votação da SAF pelos associados está prevista para 4 de setembro. Antes da assembleia, serão realizados três dias de apresentação e esclarecimentos sobre a operação, entre 1º e 3 de setembro.