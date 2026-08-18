Guardiola expõe drama pessoal e indica aposentadoria: "Difícil voltar"

A história de um dos treinadores mais respeitados do futebol pode estar terminando - e de um jeito muito inesperado. Meses depois de encerrar uma passagem de dez anos pelo Manchester City, Pep Guardiola abriu o jogo sobre o desgaste da última temporada, falou sobre o divórcio com Cristina Serra e admitiu que precisa se afastar do futebol antes de decidir o futuro.

Aos 55 anos, Guardiola revelou o momento delicado no documentário A Beautiful Obsession, da Amazon. No relato, o treinador afirma que pretende tirar um longo período de descanso e não descarta a possibilidade de não retornar aos bancos de reservas.

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"Eu nem sei o que vou fazer. Será difícil voltar. Esse é o meu sentimento hoje. Preciso renovar muitas coisas que aconteceram na minha vida pessoal", afirmou.

Pep Guardiola vencendo a Premier League - Foto: OLI SCARFF/AFP

"Preciso me desligar por um tempo"

Guardiola deixou o Manchester City em maio, depois de uma década à frente do clube inglês. Agora, o treinador diz que quer se reconectar com outras áreas da vida antes de tomar qualquer decisão sobre a carreira.

"Preciso me encontrar um pouco em coisas diferentes. Preciso sentar e me desligar por um tempo. Esse é um dos principais objetivos", disse.

Durante a última temporada, Guardiola também levou questões pessoais para dentro do vestiário. Após uma derrota do Manchester City, o treinador falou aos jogadores sobre o fim do casamento com Cristina Serra para cobrar mais entrega e paixão da equipe.

Pep Guardiola - Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC/AFP

"Eu estou divorciado da mulher mais bonita do planeta. É minha esposa, minha ex-esposa. Eu a amo incrivelmente. Mas perdemos a paixão", declarou. A separação de Guardiola e Cristina Serra aconteceu em dezembro de 2024, após dez anos de casamento e três filhos.

Na sequência, Guardiola relacionou a experiência pessoal ao futebol e reforçou que queria ver mais intensidade emocional dos atletas: "Na sua vida, qualquer coisa que você faça, faça com paixão. Eu não quero bons jogadores, quero jogadores com paixão".

Pep Guardiola com a esposa e os filhos - Foto: Divulgação I Manchester City

Amigo aconselha pausa fora do futebol

Txiki Begiristain, amigo de Guardiola e ex-diretor de futebol do Manchester City, também aparece no documentário defendendo que o treinador passe um período distante da rotina do esporte. Os dois trabalharam juntos durante nove anos no clube inglês.

"Você pode perder por 3 a 0, mas a vida continua e existem momentos incríveis que você pode viver com seus amigos", afirmou Begiristain. Para ele, Guardiola precisa experimentar uma vida menos tomada pela pressão do futebol.

"Se ele encontrar apenas pessoas do futebol e o futebol for tudo o que conhece, ele vai continuar na mesma montanha-russa em que viveu. Ele precisa de tempo para sair disso e estar realmente fora", completou.

Pep Guardiola, treinador do Manchester City - Foto: OLI SCARFF / AFP

E o futebol?

Apesar da dúvida sobre o futuro, Guardiola reconheceu que a relação com o futebol segue sendo intensa, e admitiu que o prazer de ver uma equipe jogar bem pode ser um fator decisivo para um eventual retorno.

"É a alegria e o prazer de ver meu time jogar bem. Esse é o lema e o objetivo quando acordo todos os dias. É tão viciante. Treinadores mais velhos se aposentam e querem voltar, e depois voltar novamente. Eles não conseguem viver sem isso", afirmou.

Pep Guardiola no City - Foto: BEN STANSALL

Agora, o espanhol coloca a vida pessoal no centro das decisões e trata o afastamento como etapa necessária antes de definir se ainda haverá um novo capítulo como treinador, enquanto o resto do mundo aguarda um possível retorno de Pep aos campos.