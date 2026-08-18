Vitória nunca perdeu clássicos contra o Bahia no Barradão pela Série A

O BaVi 508 está próximo. Neste domingo, 23, Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória vão escrever mais um capítulo na história do maior clássico nordestino. O mandante da vez será o Leão da Barra, que não costuma dar vida fácil ao rival em duelos pelo Campeonato Brasileiro.

Considerando apenas jogos pela Série A do Brasileirão, o Vitória faz valer o mando e possui apenas uma derrota em onze clássicos disputados em casa, seja na Fonte Nova (velha ou Arena) ou no Barradão. São quatro vitórias rubro-negras e seis empates.

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Já trazendo o recorte de partidas disputadas no Estádio Manoel Barradas, o Rubro-Negro nunca perdeu para o Bahia pela Primeira Divisão nacional. São três empates e três vitórias no ‘Santuário’, a última delas em 16 de outubro de 2025, já sob comando do técnico Jair Ventura.

O único triunfo do Tricolor aconteceu ainda em 1989, há quase 37 anos. De lá pra cá, o Vitória sustenta invencibilidade de 10 jogos contra seu maior rival.

Clássicos BaVi com mando do Vitória na Série A

Vitória 1 x 2 Bahia, em 5 de novembro de 1989 | Fonte Nova

Vitória 1 x 1 Bahia, em 12 de outubro de 1996 | Fonte Nova

Vitória 1 x 1 Bahia, em 21 de outubro de 2001 | Fonte Nova

Vitória 1 x 0 Bahia, em 3 de novembro de 2002 | Barradão

Vitória 2 x 1 Bahia, em 12 de outubro de 2003 | Barradão

Vitória 0 x 0 Bahia, em 21 de julho de 2013 | Arena Fonte Nova

Vitória 2 x 1 Bahia, em 21 de setembro de 2014 | Arena Fonte Nova

Vitória 0 x 0 Bahia, em 2 de julho de 2017 | Barradão

Vitória 2 x 2 Bahia, em 11 de novembro de 2018 | Barradão

Vitória 2 x 2 Bahia, em 21 de abril de 2024 | Barradão

Vitória 2 x 1 Bahia, em 16 de outubro de 2025 | Barradão

Erick e David Duarte em Vitória 2x1 Bahia - Brasileirão 2025 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Momento atual das equipes

Além do bom retrospecto em BaVis anteriores, o Vitória também vive grande fase jogando diante do seu torcedor em 2026. O Leão da Barra é o mandante com melhor aproveitamento (75,75%) no Campeonato Brasileiro e encontra o rival em momento de turbulência.

Embora seja o quarto melhor visitante do Brasileirão, o Bahia completou um mês sem vencer e vem de cinco empates seguidos. O técnico do Tricolor, Rogério Ceni, vive um dos momentos de maior pressão desde que iniciou seu trabalho em 2023.

Vitória x Bahia

O Vitória recebe o Bahia às 16h deste domingo, no Barradão, pela 24ª rodada da Série A.