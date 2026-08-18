Rogério Ceni prepara mudança importante no time do Bahia para o BaVi

O Esporte Clube Bahia deve apresentar novidades na escalação para o clássico contra o Vitória, marcado para este domingo, 23, às 16h, no Barradão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma das alterações está encaminhada no meio-campo e foi indicada pelo técnico Rogério Ceni após o empate com a Chapecoense.

Erick, que voltou a atuar no último domingo, 16, é o principal candidato a recuperar uma vaga entre os titulares no BaVi. O volante havia sido ausência nas partidas contra Corinthians, Fluminense e Vasco devido a uma inflamação no pé direito e iniciou no banco diante da Chapecoense.



Após o empate em 3 a 3 com a equipe catarinense, Ceni explicou que Jean Lucas começou a partida por causa da condição física de Erick. Segundo o treinador, o camisa 14 não tinha condições de suportar os 90 minutos, mas aparece como favorito para reassumir a titularidade no clássico.

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Seria o Erick (no lugar de Jean Lucas). Infelizmente teve uma infecção no pé, não aguentaria o jogo inteiro Rogério Ceni - técnico do Bahia

Erick ganha força no meio-campo do Bahia

A possibilidade de Caio Alexandre atuar como segundo volante também foi levantada ao treinador. Ceni, porém, deixou claro que enxerga o jogador como primeiro volante, o que aumenta as chances de Erick formar o meio-campo ao lado de Acevedo e Nestor diante do Vitória.

“A alternativa ao Jean Lucas é mais o Erick do que o Caio Alexandre. Erick é mais ofensivo que o Caio, Jean Lucas também”, afirmou o treinador.



Erick ficou fora de combate desde o confronto contra o Corinthians, pela 20ª rodada do Brasileirão. O volante sofreu uma inflamação no pé direito provocada por um calo e precisou passar por um procedimento de raspagem.



Depois de perder os jogos contra Fluminense e Vasco, o jogador voltou a ser relacionado e entrou em campo diante da Chapecoense, recuperando ritmo antes do clássico.





Ceni terá desfalque obrigatório no BaVi

Além da provável mudança no meio-campo, o Bahia terá uma alteração obrigatória na equipe titular. A joia da base Kauê Furquim não estará à disposição de Rogério Ceni para o clássico contra o Vitória.



Com a ausência do jovem atacante, o treinador terá de escolher uma nova opção para ocupar a posição. Sanabria, Kike Oliveira e Ruan Pablo aparecem como alternativas no elenco. Ademir, que vinha sendo outra possibilidade para o setor, também está fora de combate.