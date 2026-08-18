Bahia estipula valor mínimo para negociar Ramos Mingo, alvo de clubes europeus

Considerado um dos principais jogadores do Esporte Clube Bahia, o zagueiro Ramos Mingo constantemente atrai clubes interessados em sua contratação. Diante do frequente “assédio” ao argentino, principalmente por parte de equipes do futebol europeu, o Esquadrão estipulou um valor para uma possível negociação do defensor.

Segundo informações exclusivas obtidas pelo portal A TARDE, o Bahia não aceita negociar Ramos Mingo, de 24 anos, por menos de 10 milhões de euros, o equivalente a R$ 60,3 milhões na cotação atual. O valor serve como base para jogadores considerados peças-chave do elenco tricolor.

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Ramos Mingo chegou ao Bahia em janeiro de 2025 por 4,5 milhões de dólares, cerca de R$ 27,4 milhões na cotação da época. Dessa forma, em caso de uma possível negociação pelo valor estipulado, o clube busca obter um lucro superior a R$ 30 milhões em relação ao investimento realizado na sua contratação.



Apesar do preço definido, o Bahia não possui nenhuma proposta na mesa pelo zagueiro argentino neste momento. Na semana passada, o Diário Sport, da Espanha, noticiou um suposto interesse do Olympique de Marselha, da França, no jogador, em razão da provável saída de Facundo Medina para o Bayer Leverkusen, da Alemanha.

No entanto, conforme apurou a reportagem, não houve contato oficial do clube francês pelo jogador do Bahia.

Ramos Mingo possui contrato com o Bahia até o final de 2029. Pelo Esquadrão, o zagueiro argentino já disputou 85 partidas e foi campeão baiano em 2025 e 2026, além de conquistar o título da Copa do Nordeste na temporada passada.





Bahia recusou proposta da Turquia pelo jogador

Em junho, o Bahia recusou uma proposta oficial do Besiktas, da Turquia, de aproximadamente 7 milhões de euros, o equivalente a R$ 41,3 milhões na cotação da época, por Ramos Mingo.



A recusa aconteceu justamente porque o Bahia entendeu que o valor oferecido estava abaixo do que o clube considera ideal para negociar o defensor. Por isso, o Esquadrão não aceitará propostas inferiores a 10 milhões de euros pelo zagueiro.