Bahia completa um mês sem vencer às vésperas do BaVi decisivo

Em meio à semana de BaVi, o Esporte Clube Bahia completou, nesta segunda-feira, 17, um mês sem vencer uma partida sequer na temporada. O último triunfo do Esquadrão aconteceu diante da Chapecoense, em duelo atrasado, válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, o Bahia venceu a Chape por 2 a 0, no dia 17 de julho, no primeiro jogo oficial após a pausa para a Copa do Mundo. Desde então, o Esquadrão entrou em campo cinco vezes e empatou todas as partidas.





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Confira a sequência de empates do Bahia após a vitória sobre a Chape:

Chapecoense 3 x 3 Bahia — 23ª rodada (16/08)

Bahia 0 x 0 Vasco — 22ª rodada (09/08)

Fluminense 0 x 0 Bahia — 21ª rodada (29/07)

Bahia 1 x 1 Corinthians — 20ª rodada (26/07)

Atlético-MG 1 x 1 Bahia — 19ª rodada (23/07)



Diante dessa sequência de empates, o Bahia chega para o clássico contra o Vitória, neste domingo, 23, às 16h, no Barradão, em duelo válido pela 24ª rodada do Brasileirão, pressionado para voltar a vencer para se reaproximar do G-4.



Atualmente, após o empate por 3 a 3 contra a Chapecoense no último domingo, 16, o Bahia, comandado pelo técnico Rogério Ceni, ocupa a 6ª colocação na tabela da Série A, com 34 pontos, quatro a menos que o Fluminense. Com 38 pontos, o Tricolor das Laranjeiras ocupa a 4ª posição, que garante vaga direta na Copa Libertadores de 2027.





Não é a primeira vez que o Bahia fica um mês sem vencer em 2026

O jejum de um mês sem vencer não é novidade na atual temporada. Entre abril e maio de 2026, o Bahia ficou oito jogos consecutivos sem triunfos, acumulando cinco derrotas e três empates no período.



A sequência também ficou marcada pela eliminação para o Remo na Copa do Brasil, com direito a uma derrota de virada dentro da Arena Fonte Nova no jogo de ida da 5ª fase da competição.





Volante do Bahia vê BaVi como chance de reação

Para o volante Erick, a melhor forma de o Bahia recuperar a confiança do torcedor é conquistar um triunfo diante do Vitória no BaVi deste domingo, 23, no Barradão. “Nada melhor do que um clássico para que a gente consiga esse triunfo e volte a vencer no campeonato”, disse.



Por se tratar de um clássico, a gente sabe que a obrigação é vencer, independentemente de ser dentro ou fora de casa Erick - volante do Bahia



Segundo o jogador, a cobrança foi forte dentro do vestiário, e o Bahia espera conquistar um resultado positivo na próxima rodada.