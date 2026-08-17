DESFALQUE
Joia do Bahia se apresenta à Seleção Brasileira e vira desfalque no BaVi
Depois de ser liberado pela CBF para atuar contra a Chape, Kauê Furquim se reapresentará ao Brasil
Após montar uma programação especial para contar com Kauê Furquim na partida diante da Chapecoense, no último domingo, 16, o Esporte Clube Bahia não terá a joia da base à disposição para o clássico BaVi.
Para o duelo diante do Vitória, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo, 23, às 16h, no Barradão, em Salvador (BA), o técnico Rogério Ceni não poderá contar com o atacante, uma vez que o jovem vai se reapresentar à Seleção Brasileira Sub-17, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para os amistosos preparatórios contra a Venezuela.
A apresentação oficial dos jogadores convocados por Dudu Patetuci para representar o Brasil na categoria aconteceu na última quinta-feira, 13.
Na ocasião, o Bahia conseguiu a liberação de Kauê Furquim junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A joia da base compareceu ao CT da Seleção Brasileira para se apresentar e realizar exames médicos e, posteriormente, foi liberada no mesmo dia para ficar à disposição do Esquadrão.
Furquim foi um dos 25 jogadores convocados pelo treinador Carlos Eduardo Patetuci para jogar dois amistosos contra a Venezuela, nos dias 20 e 23 de agosto, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).
Força-tarefa do Bahia para contar com Kauê Furquim
A força-tarefa do Bahia para contar com Kauê Furquim foi montada para a partida diante da Chapecoense, já que o atacante Ademir, lesionado, não poderia atuar. Além disso, Kike Olivera, que havia ficado um período afastado, não aparecia como a primeira opção do técnico Rogério Ceni para o confronto.
Diante desse cenário, a joia da base foi titular do Tricolor de Aço na partida contra a Chape.
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Desta forma, sem Kauê e também sem Ademir, o Bahia terá à disposição Mateo Sanabria, Kike Olivera e Ruan Pablo para atuar pelo lado direito do setor ofensivo do Esquadrão.