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E.C.VITÓRIA

Novo reforço do Vitória não poderá atuar na Copa do Brasil; entenda

Leão da Barra está prestes a anunciar mais uma contratação

João Grassi
Por
Campo do Barradão
Campo do Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Reforço que está próximo de ser anunciado pelo Esporte Clube Vitória, Alex Bruno não poderá atuar pela Copa do Brasil. Mesmo que o Rubro-Negro avance para as semifinais, o atacante de 27 anos não poderá ser inscrito pelo clube baiano.

A situação de Alex Bruno é semelhante à do meia Tomás Pochettino, que ficou fora dos inscritos do Vitória devido ao limite imposto pelas regras da Copa do Brasil. A CBF determina que cada clube participante só poderá inscrever três atletas que já tenham entrado em campo na competição por outras equipes.

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Enquanto Pochettino já havia defendido o Fortaleza na Copa do Brasil, Alex jogou uma partida pelo ASA. Os jogadores já incluídos pelo Leão da Barra são Renê e Zé Vitor, que vieram da Portuguesa, além de Emanuel Brítez, outro que veio do time cearense.

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Alex Bruno no Vitória

Novo reforço do Leão da Barra, Alex Bruno foi contratado por empréstimo até o fim do ano, com opção de compra de 60% dos direitos econômicos por R$ 4 milhões.

Em 2026, o atacante soma 34 jogos, 24 gols e quatro assistências, sendo um dos três maiores goleadores do futebol nacional no ano. Ele chegou a negociar com o Sport, mas as conversas não avançaram.

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