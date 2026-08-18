Novo reforço do Vitória não poderá atuar na Copa do Brasil; entenda

Siga o A TARDE no Google

Reforço que está próximo de ser anunciado pelo Esporte Clube Vitória, Alex Bruno não poderá atuar pela Copa do Brasil. Mesmo que o Rubro-Negro avance para as semifinais, o atacante de 27 anos não poderá ser inscrito pelo clube baiano.

A situação de Alex Bruno é semelhante à do meia Tomás Pochettino, que ficou fora dos inscritos do Vitória devido ao limite imposto pelas regras da Copa do Brasil. A CBF determina que cada clube participante só poderá inscrever três atletas que já tenham entrado em campo na competição por outras equipes.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Enquanto Pochettino já havia defendido o Fortaleza na Copa do Brasil, Alex jogou uma partida pelo ASA. Os jogadores já incluídos pelo Leão da Barra são Renê e Zé Vitor, que vieram da Portuguesa, além de Emanuel Brítez, outro que veio do time cearense.

Alex Bruno no Vitória

Novo reforço do Leão da Barra, Alex Bruno foi contratado por empréstimo até o fim do ano, com opção de compra de 60% dos direitos econômicos por R$ 4 milhões.

Em 2026, o atacante soma 34 jogos, 24 gols e quatro assistências, sendo um dos três maiores goleadores do futebol nacional no ano. Ele chegou a negociar com o Sport, mas as conversas não avançaram.