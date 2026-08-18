E.C.VITÓRIA
Novo reforço do Vitória não poderá atuar na Copa do Brasil; entenda
Leão da Barra está prestes a anunciar mais uma contratação
Reforço que está próximo de ser anunciado pelo Esporte Clube Vitória, Alex Bruno não poderá atuar pela Copa do Brasil. Mesmo que o Rubro-Negro avance para as semifinais, o atacante de 27 anos não poderá ser inscrito pelo clube baiano.
A situação de Alex Bruno é semelhante à do meia Tomás Pochettino, que ficou fora dos inscritos do Vitória devido ao limite imposto pelas regras da Copa do Brasil. A CBF determina que cada clube participante só poderá inscrever três atletas que já tenham entrado em campo na competição por outras equipes.
Enquanto Pochettino já havia defendido o Fortaleza na Copa do Brasil, Alex jogou uma partida pelo ASA. Os jogadores já incluídos pelo Leão da Barra são Renê e Zé Vitor, que vieram da Portuguesa, além de Emanuel Brítez, outro que veio do time cearense.
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Alex Bruno no Vitória
Novo reforço do Leão da Barra, Alex Bruno foi contratado por empréstimo até o fim do ano, com opção de compra de 60% dos direitos econômicos por R$ 4 milhões.
Em 2026, o atacante soma 34 jogos, 24 gols e quatro assistências, sendo um dos três maiores goleadores do futebol nacional no ano. Ele chegou a negociar com o Sport, mas as conversas não avançaram.