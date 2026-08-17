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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

CARA NOVA?

Vitória tem negociação avançada com artilheiro do futebol nacional

Atleta já marcou 24 gols na atual temporada

João Grassi
Por
Campo do Barradão
Campo do Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória está em negociação avançada com o ASA de Arapiraca pelo atacante Alex Bruno, de 27 anos. Destaque na Série D do Campeonato Brasileiro, ele marcou nove gols em 14 partidas na competição. A informação foi publicada pelo setorista Reinaldo Oliveira e confirmada pelo portal A TARDE.

Apesar de ter sofrido um transfer ban da Fifa no início do mês, o Vitória não está exatamente impedido de contratar. A punição impossibilita somente o registro dos atletas nas competições, mas o clube entende que resolverá as pendências em breve.

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Em 2026, Alex Bruno soma 34 jogos, 24 gols e quatro assistências, sendo um dos três maiores goleadores do futebol nacional no ano. O atleta de 27 anos atuou pelo Plaza Colônia, do Uruguai, nas últimas três temporadas e está no ASA desde o início deste ano.

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Detalhes do contrato

A proposta do Leão da Barra prevê um empréstimo até o fim do ano, com opção de compra de 60% dos direitos econômicos do atleta por R$ 4 milhões.

Alex Bruno
Alex Bruno - Foto: João Victor | ASA

Alex também chegou a negociar com o Sport, que disputa a Série B do Brasileirão, mas as tratativas não avançaram.

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