ASA confirma saída de um dos artilheiros do Brasil rumo ao Vitória

O ASA-AL confirmou, nesta terça-feira, 18, a saída do atacante Alex Bruno. O jogador, de 27 anos, está a caminho do Esporte Clube Vitória, onde vai permanecer até o fim da temporada, conforme informações do portal A TARDE.

A despedida foi oficializada pelo clube alagoano por meio das redes sociais. Na mensagem publicada, o ASA agradeceu ao atacante pelo período em que defendeu a equipe e ressaltou sua contribuição para a campanha que terminou com o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.

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Confira:

Alex Bruno foi decisivo na partida que garantiu a classificação do ASA. No último domingo, 16, o atacante balançou as redes na vitória por sobre o Goiatuba-GO, resultado que confirmou o acesso da equipe alagoana.





Vitória prepara contrato por empréstimo

Para contar com Alex Bruno, o Vitória encaminhou uma proposta de empréstimo até o fim de 2026. O acordo prevê ainda uma opção de compra de 60% dos direitos econômicos do atacante por R$ 4 milhões.





Números de Alex Bruno chamam atenção em 2026

O atacante vive uma temporada de destaque. Em 34 partidas disputadas em 2026, Alex Bruno marcou 24 gols e distribuiu quatro assistências. Com os números, aparece entre os três principais goleadores do futebol nacional no ano.



Antes de chegar ao ASA, o jogador defendeu o Plaza Colônia, do Uruguai, nas últimas três temporadas. Ele iniciou sua trajetória pelo clube alagoano no começo de 2026 e rapidamente se tornou uma das principais peças ofensivas da equipe.

