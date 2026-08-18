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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

RUMO AO LEÃO!

ASA confirma saída de um dos artilheiros do Brasil rumo ao Vitória

Atacante soma soma 24 gols em 34 jogos na temporada

Téo Mazzoni
Por
Artilheiro do Brasil deixa o ASA e acerta com o Vitória
Artilheiro do Brasil deixa o ASA e acerta com o Vitória - Foto: Pablício Vieira/ASA

O ASA-AL confirmou, nesta terça-feira, 18, a saída do atacante Alex Bruno. O jogador, de 27 anos, está a caminho do Esporte Clube Vitória, onde vai permanecer até o fim da temporada, conforme informações do portal A TARDE.

A despedida foi oficializada pelo clube alagoano por meio das redes sociais. Na mensagem publicada, o ASA agradeceu ao atacante pelo período em que defendeu a equipe e ressaltou sua contribuição para a campanha que terminou com o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.

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Confira:

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Um post compartilhado por ASA - Agremiação Sportiva Arapiraquense (@asaoficial)

Alex Bruno foi decisivo na partida que garantiu a classificação do ASA. No último domingo, 16, o atacante balançou as redes na vitória por sobre o Goiatuba-GO, resultado que confirmou o acesso da equipe alagoana.

Vitória prepara contrato por empréstimo

Para contar com Alex Bruno, o Vitória encaminhou uma proposta de empréstimo até o fim de 2026. O acordo prevê ainda uma opção de compra de 60% dos direitos econômicos do atacante por R$ 4 milhões.

Números de Alex Bruno chamam atenção em 2026

O atacante vive uma temporada de destaque. Em 34 partidas disputadas em 2026, Alex Bruno marcou 24 gols e distribuiu quatro assistências. Com os números, aparece entre os três principais goleadores do futebol nacional no ano.

Antes de chegar ao ASA, o jogador defendeu o Plaza Colônia, do Uruguai, nas últimas três temporadas. Ele iniciou sua trajetória pelo clube alagoano no começo de 2026 e rapidamente se tornou uma das principais peças ofensivas da equipe.

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esporte clube vitória mercado da bola

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