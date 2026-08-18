Vitória paga dívida de Wagner Leonardo e encaminha fim do transfer ban

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O Esporte Clube Vitória está próximo de encerrar o transfer ban que impede registros de novos atletas. O Rubro-Negro pagou 369 mil euros ao Portimonense e, com isso, acertou a pendência que havia provocado a punição determinada pela Fifa.

O débito sofreu aumento por causa dos juros e chegou a 451 mil euros. Para viabilizar o acordo, porém, o clube português abriu mão dos encargos. Assim, o Vitória precisou desembolsar 82 mil euros a menos para encerrar a dívida.

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A regularização agora depende de um procedimento junto à entidade. O Portimonense deverá informar à entidade que recebeu o pagamento, e o Leão espera ter a punição retirada até sexta-feira, 21. A informação foi publicada pelo Canal do Dinâmico e confirmada pelo portal A TARDE.

Dívida por Wagner Leonardo

A pendência foi gerada por uma obrigação financeira ligada à transferência de Wagner Leonardo. O zagueiro deixou o Vitória para defender o Grêmio, que deveria repassar os valores referentes à negociação ao clube baiano. Posteriormente, cabia ao Rubro-Negro realizar o pagamento ao Portimonense.

Novo reforço a caminho

Embora ainda não tenha anunciado oficialmente, o clube baiano acertou a contratação de Alex Bruno, de 27 anos, junto ao ASA. O atacante chega por empréstimo com opção de compra.

Assim que a punição do transfer ban cair de fato, Alex deve ser oficializado e registrado na sequência. O clube de Alagoas oficializou nesta terça-feira, 18, a saída do atacante e publicou uma mensagem de agradecimento.