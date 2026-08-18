Vitória corre para resolver transfer ban e registrar novo reforço

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O Esporte Clube Vitória trabalha para solucionar a pendência relacionada ao transfer ban aplicado pela Fifa antes de oficializar a chegada de Alex Bruno. O atacante, de 27 anos, está acertado com o Rubro-Negro após deixar o ASA.

Apesar da punição relacionada à negociação entre o Leão, o Grêmio e o Portimonense-POR envolvendo a venda do zagueiro Wagner Leonardo, a situação está prestes a ter um desfecho positivo, de acordo com o presidente Fábio Mota.

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O clube baiano mantém negociações com os portugueses, e a expectativa é chegar a um entendimento ainda nas próximas horas. A informação foi publicada pelo Bahia Notícias e confirmada pelo portal A TARDE.

No momento, o Vitória ainda aparece nos registros da entidade e está impedido de inscrever atletas em qualquer competição. Assim que o acordo com o Portimonense for fechado, o Rubro-Negro deve deixar a lista de equipes punidas.

ASA já anunciou saída de Alex Bruno

Alex Bruno chega ao Vitória inicialmente por empréstimo do ASA. O contrato prevê ainda uma opção de compra ao término do vínculo. O clube de Alagoas oficializou nesta terça-feira, 18, a saída do atacante e publicou uma mensagem de agradecimento pela passagem do jogador.