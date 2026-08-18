COPA DO BRASIL
Adversário do Vitória, Vasco pede mudança de estádio na Copa do Brasil
Primeiro duelo da série vai acontecer na próxima quarta-feira, 26
O primeiro duelo do Esporte Clube Vitória nas quartas de final da Copa do Brasil pode ganhar um novo tempero, visto que o Vasco abriu um requerimento à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) solicitando que o mando de campo da partida que acontece na próxima quarta-feira, 26, seja alterado de São Januário para o Maracanã.
A solicitação foi feita nesta terça-feira, 18, com o aval dos jogadores e comissão técnica do elenco carioca, aponta o canal Atenção Vascaínos.
É esperado que a decisão do consórcio que administra o estádio aconteça até esta quarta-feira, 19.
Vitória está há dois anos sem vencer no Maracanã
A notícia pode não parecer tão chocante no início, porém, o torcedor do Leão da Barra pode ficar atento à estatística de que o Vitória está há dois anos sem vencer no Maracanã.
A última vez que o Rubro-Negro saiu do Maracanã com os três pontos foi na 12ª rodada do Brasileirão de 2024, quando o Vitória venceu o Fluminense por 1 x 0 com um gol marcado pelo atacante Janderson.
De lá para cá, o Leão foi ao tradicional estádio carioca outras cinco vezes, mas todas sem retornar com os três pontos:
- Flamengo 2 x 2 Vitória: Brasileirão 2024, 08/12/2024.
- Fluminense 1 x 1 Vitória: Brasileirão 2025, 20/04/2025.
- Flamengo 8 x 0 Vitória: Brasileirão 2025, 25/08/2025.
- Flamengo 2 x 1 Vitória: Copa do Brasil 2026, 22/04/2026.
- Fluminense 2 x 2 Vitória: Brasileirão 2026, 09/05/2026.
- Flamengo 2 x 0 Vitória: Brasileirão 2026, 09/08/2026.
Vasco no Maracanã
Na última fase da Copa do Brasil, o Vasco também mobilizou sua torcida para o Maracanã, em vez do São Januário, e a medida parece ter surtido efeito, visto que o clube cruzmaltino bateu o Fluminense por 3 a 1 no agregado.
Vale ressaltar que, no dia em que o confronto entre Vasco e Vitória foi definido, o presidente do clube carioca, Pedrinho, não deu certeza sobre onde o confronto iria acontecer.
"Todos sabem da minha preferencia por São Januário, mas o Maracanã tem sido palco de uma energia e atmosfera gigantesca", afirmou o dirigente.
Retrospecto de Vitória x Vasco
Após retornar a Série A, o histórico do Vitória contra o Vasco é parelho, com um leve favorecimento para o lado carioca da disputa. Desde então, os clubes se enfrentaram cinco vezes, com a equipe cruzmaltina vencendo três vezes enquanto o Rubro Negro venceu somente duas.
Veja os resultados
- Vasco 2 x 1 Vitória, Brasileirão de 2024;
- Vitória 0 x 1 Vasco, Brasileirão de 2024;
- Vitória 2 x 1 Vasco, Brasileirão de 2025;
- Vasco 4 x 3 Vitória, Brasileirão de 2025;
- Vitória 1 x 0 Vasco, Brasileirão de 2026.