Zé Lucas no Bahia: Grupo City monitorou e não avançou por acordo com joia

Com o objetivo de se tornar referência nas categorias de base do Brasil nos próximos anos, o Esporte Clube Bahia, durante o primeiro ano de gestão do Grupo City na SAF, avaliou a contratação do volante Zé Lucas, joia do futebol brasileiro que atualmente defende o Cruzeiro. A contratação pelo clube mineiro foi selada por R$ 26,5 milhões em julho deste ano.

A abordagem do Bahia pelo jogador aconteceu em 2023, quando Zé Lucas começava a chamar atenção nacional na categoria Sub-15 do Sport, segundo informações obtidas pelo portal A TARDE. O contato, porém, não passou de uma consulta, e o Esquadrão não avançou em uma negociação com o clube rubro-negro pernambucano.



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Bahia retomou contato, mas valor da joia disparou

Posteriormente, o Bahia retomou o contato, mas o valor da então joia do Sport já havia crescido exponencialmente. Naquele momento, uma eventual operação já seria compatível com negociações voltadas ao investimento na equipe profissional do Esquadrão.



Dessa forma, apesar do interesse demonstrado, a procura do Bahia por Zé Lucas nunca passou de um contato inicial e não avançou para detalhes mais aprofundados sobre uma possível contratação. A joia do futebol brasileiro estreou no profissional do Sport aos 16 anos.



Barcelona e outros europeus monitoraram Zé Lucas

O destaque do volante também chamou a atenção do futebol europeu. Em 2025, Zé Lucas entrou no radar do Barcelona, que passou a acompanhar o jogador em meio ao interesse de outros clubes do continente.



Naquele momento, o Sport avaliava que poderia negociar sua principal promessa por cerca de 15 milhões de euros, valor que correspondia a aproximadamente R$ 100 milhões na cotação da época.



Além do Barcelona, Real Betis, Villarreal, Shakhtar Donetsk e Olympique de Marselha também demonstraram interesse na contratação do volante após suas boas atuações pelo Sport.





Bahia investiu milhões em outras promessas

Embora não tenha avançado pela contratação de Zé Lucas, o Bahia já realizou operações de valores elevados para reforçar suas categorias de base com jogadores considerados de grande potencial. Dois exemplos são Kauê Furquim e David Martins.



O primeiro chegou ao Esquadrão em 2025, após o clube desembolsar R$ 14 milhões para pagar a multa rescisória da promessa nascida em 2009, que pertencia ao Corinthians.



Já David Martins foi contratado junto ao América-MG por aproximadamente R$ 12 milhões. A operação reforça a estratégia do Bahia de investir em jovens atletas com potencial de valorização e desenvolvimento dentro da estrutura tricolor.