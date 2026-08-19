Após levar 3 a 0, Bahia consegue empate épico no Brasileirão Sub-17

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O Esporte Clube Bahia protagonizou mais uma reação impressionante no Campeonato Brasileiro Sub-17. Pelo segundo jogo consecutivo, os Pivetes de Aço buscaram um empate após saírem atrás por três gols de diferença. Nesta terça-feira, 18, a equipe enfrentou o Red Bull Bragantino, no CT Evaristo de Macedo, pela 12ª rodada da competição, e terminou a partida com o placar de 3 a 3.

O Bragantino dominou as ações na primeira etapa e conseguiu construir uma vantagem de três gols antes do intervalo. O Bahia, porém, voltou para o segundo tempo com outra postura e iniciou uma reação que culminou na igualdade.





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Bahia reage no segundo tempo e busca empate

Aos seis minutos da etapa final, Daniel David aproveitou uma sobra dentro da área, dominou e finalizou para diminuir a diferença. O gol deu novo ânimo aos Pivetes de Aço, que continuaram pressionando em busca de mais um gol.



Aos 12 minutos, Denis Felipe recebeu fora da área e arriscou a finalização. A bola desviou em um jogador da equipe adversária e acabou no fundo das redes, deixando o Bahia a apenas um gol do empate.





Weslley marca de pênalti e garante 3 a 3

A reação foi concluída aos 44 minutos. Weslley assumiu a responsabilidade na cobrança de pênalti e converteu, decretando o 3 a 3 no CT Evaristo de Macedo e garantindo mais um ponto para a equipe baiana.



Bahia chega aos 12 pontos no Brasileiro Sub-17

Com o resultado, o Bahia chegou aos 12 pontos e ocupa atualmente a 15ª posição do Campeonato Brasileiro Sub-17.

Os Pivetes de Aço voltam a campo na próxima terça-feira, 25, às 15h. O adversário será o São Paulo, em Cotia (SP).





Escalação

A equipe comandada por Túlio Bilaque entrou em campo com Arthur; Jonathan Marinho (Luis Felipe), Leonardo, Keven e Victor Gabriel; Henry Riquelme (Alessandro), Denis Felipe (Pedro Thaylan) e Daniel David (Weslley); Lyan, Luidi (Tarlysson) e Fábio Ryan (Natan).