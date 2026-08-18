Bahia relembra 13 anos da Democracia Tricolor com homenagens

Treze anos após mais de 3 mil sócios aprovarem a chamada Democracia Tricolor, o Esporte Clube Bahia voltou a celebrar o histórico 17 de agosto de 2013. A data foi lembrada na noite da última segunda-feira, 17, durante a décima edição da solenidade de entrega das honrarias do Esporte Clube Bahia — Associação, realizada na Arena Fonte Nova.

O evento reuniu o presidente Emerson Ferretti, o vice-presidente Paulo Tavares, integrantes dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e de Ética, dirigentes do Esporte Clube Bahia SAF, ídolos do clube e convidados.

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Entre os presentes também estava o advogado Carlos Rátis, que atuou como interventor do Bahia durante o período que antecedeu a mudança institucional responsável pela implantação das eleições diretas no clube.

Assembleia mudou a história do Bahia

O movimento pela Democracia Tricolor começou em 2013, depois de anos de reivindicações de torcedores que defendiam uma maior participação dos associados nas decisões do Esporte Clube Bahia.

Um dos momentos mais importantes desse processo aconteceu durante a intervenção judicial que colocou o clube sob responsabilidade de Carlos Rátis. O advogado conduziu o Bahia durante o período de reorganização e participou da convocação das primeiras eleições diretas para a Presidência da instituição.

Durante a intervenção, o clube passou a receber novos associados e apresentou uma proposta de alteração do estatuto.

Em 17 de agosto de 2013, mais de 3 mil sócios estiveram na Fonte Nova para votar as mudanças. Entre as principais alterações estavam a criação de eleições diretas para a Presidência e o Conselho Deliberativo, a diminuição do número de conselheiros e a definição de critérios para que os associados pudessem ocupar cargos de direção.

Poucas semanas depois, em 7 de setembro, cerca de 5 mil sócios participaram da primeira eleição direta da história do Bahia. Fernando Schmidt foi escolhido para comandar o clube, consolidando uma nova fase na trajetória tricolor.

Evento em homenagem aos treze anos da Democracia tricolor - Foto: Reprodução

Democracia Tricolor segue como princípio do clube

Passados 13 anos daquele momento, a Democracia Tricolor continua sendo tratada como um dos princípios fundamentais do Bahia — Associação.

Por meio de eleições, assembleias e consultas, os associados passaram a participar de forma mais ativa das decisões institucionais do clube, fortalecendo a participação e a representatividade na condução do Bahia.

O presidente Emerson Ferretti destacou a importância de manter a data viva na memória tricolor.

“O dia 17 de agosto é muito importante, e o Bahia faz questão de relembrar, todos os anos, esse marco que mudou para sempre a nossa história e foi fruto de um movimento realizado por muitos tricolores que amam o Clube e que merecem ser lembrados nesta data. É uma memória que deve permanecer sempre viva, a fim de reiterar a importância de ter uma instituição democrática”, afirmou.

Honrarias celebram personagens da história tricolor

A solenidade também foi marcada pela entrega de homenagens promovidas pelo Conselho Deliberativo do Bahia.

A Comenda Waldemar Costa é destinada a pessoas que tiveram participação importante na luta pela democratização do clube. Já o Diploma do Mérito Esportivo reconhece atletas que contribuíram para valorizar as cores do Esquadrão.

Nesta edição, a Comenda Waldemar Costa foi entregue a Leonardo Martinez, ex-presidente do Conselho Deliberativo e personagem ligado ao processo de reconstrução institucional do Bahia.

Entrega da Comenda Waldemar Costa - Foto: Reprodução

O Diploma do Mérito Esportivo ficou com Everton Ribeiro, camisa 10 e capitão da equipe de futebol, que se tornou uma das principais referências esportivas da história recente do clube.

Entrega do Diploma do Mérito - Foto: Reprodução

A celebração dos 13 anos da Democracia Tricolor reforça, assim, a importância de um dos momentos que mais transformaram a relação entre os associados e a instituição. Desde 2013, a participação dos sócios passou a ocupar um espaço central nas decisões e nos rumos do Bahia.