Bahia busca primeiro triunfo no 2º turno para encerrar crise no BaVi

O Esporte Clube Bahia chega ao BaVi deste domingo, 23, diante do Vitória, pressionado pela necessidade de voltar a vencer. O clássico, marcado para as 16h, no Barradão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, representa uma oportunidade para o Esquadrão conquistar seu primeiro triunfo no segundo turno e diminuir a turbulência que tomou conta da equipe nas últimas semanas.

Embora tenha vencido a Chapecoense após a retomada do calendário depois da Copa do Mundo, o resultado não foi contabilizado como uma vitória do segundo turno. A partida era atrasada e correspondia à 4ª rodada da Série A. Por isso, considerando exclusivamente os compromissos do returno, o Bahia ainda não conseguiu vencer e acumula cinco empates consecutivos.





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Bahia completa um mês sem vencer

A sequência de resultados iguais fez o Esquadrão atingir uma marca incômoda na última segunda-feira, 17. Na data, o clube completou um mês desde a última vitória na temporada.



O triunfo sobre a Chapecoense, justamente em 17 de julho, foi o último do Bahia em 2026. Desde então, a equipe entrou em uma sequência marcada por empates e passou a conviver com uma pressão cada vez maior.



O cenário também aumentou a pressão sobre Rogério Ceni. Nos últimos 15 jogos disputados pelo Tricolor de Aço, foram apenas duas vitórias, diante de Chapecoense e Botafogo. No período, a equipe ainda acumulou cinco derrotas e oito empates.





Crise fez Bahia despencar na tabela

O momento atual contrasta com a campanha apresentada pelo Bahia antes do início da sequência negativa. Na 11ª rodada do Brasileirão, o Esquadrão derrotou o Mirassol fora de casa e chegou à segunda colocação, com 23 pontos.



A partir daquele resultado, porém, a equipe passou a enfrentar uma sequência de oito partidas sem vencer. O período começou na rodada seguinte, contra o Flamengo, e fez o Bahia despencar na tabela. O time saiu da vice-liderança, com 23 pontos, para a sexta posição, chegando aos 34 pontos.



Durante esse recorte, o Bahia teve apenas 30% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Além da queda na tabela, o período também foi marcado pela eliminação na Copa do Brasil para o Remo.



Somando os últimos quatro meses, o Esquadrão conquistou apenas dois triunfos. O retrospecto contribuiu para aumentar a pressão sobre o trabalho de Rogério Ceni.





Erick vê obrigação de vencer o Vitória

Diante desse cenário, o BaVi aparece como uma oportunidade para o Bahia interromper a sequência negativa e recuperar confiança na temporada.



Um dos jogadores que carregam a responsabilidade de liderança dentro do elenco, o volante Erick destacou o peso do clássico e considera que o Esquadrão tem “obrigação” de vencer o Vitória.



O objetivo principal do Bahia na reta final do Campeonato Brasileiro é garantir uma vaga direta na Libertadores de 2027. Para isso, a equipe precisa voltar a somar três pontos e evitar que a distância para as primeiras posições aumente ainda mais.