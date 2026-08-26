Ex-Bahia treina por 2 meses, mas deixa clube sem jogar na Série C

O Amazonas encerrou oficialmente uma pendência que vinha impedindo a regularização de jogadores. Nesta segunda-feira, 24, o clube se livrou do último transfer ban e deu início ao processo de inscrição de reforços para a reta final da Série C do Campeonato Brasileiro. Ao todo, oito atletas foram registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Entre os jogadores regularizados estão o atacante Geuvânio, com passagens por Flamengo e Santos, os meio-campistas Ronan, Pará e Julio Simas, o lateral-direito Cicinho, o goleiro Victor Lube, o zagueiro Joilson e o atleta da base Ricardo.



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Rossi fica fora da decisão pela classificação

Apesar da movimentação no mercado e da regularização dos reforços, um dos nomes mais aguardados pela torcida não poderá atuar na última rodada da primeira fase.



O atacante Rossi, ex-Bahia e Vasco, não será inscrito pelo Amazonas e está fora do confronto decisivo contra o Ypiranga-RS.



De acordo com informações do ge, o jogador enfrenta problemas familiares e não defenderá a Onça-Pintada nesta temporada. Rossi estava treinando com o elenco há cerca de dois meses, mas já deixou Manaus.



Atacante foi artilheiro do Paysandu em 2025

A expectativa em torno da estreia de Rossi no Amazonas era grande. Seu último clube foi o Paysandu, onde atuou na temporada passada e terminou como artilheiro da equipe, com 12 gols.



No entanto, problemas físicos prejudicaram a sequência do atacante ao longo da Série B de 2025. Das 38 rodadas da competição, Rossi entrou em campo em apenas 17 partidas e foi titular em 13 delas.



Antes de defender o Paysandu, o jogador vestiu a camisa do Vasco nas temporadas de 2023 e 2024. Apesar da expectativa em torno de seu retorno ao clube carioca, Rossi não conseguiu repetir o desempenho de destaque apresentado em 2019. Ao todo, disputou 72 partidas e marcou cinco gols pelo time cruzmaltino.





Trajetória no Bahia

O atacante Rossi defendeu o Bahia por duas temporadas, entre 2020 e 2021, fazendo parte do elenco que conquistou a Copa do Nordeste de 2021, mas que acabou rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro no mesmo ano.

No total, Rossi disputou 95 jogos pelo Bahia, com 13 gols marcados e 12 assistências. Além da Copa do Nordeste, o atacante também foi campeão baiano pelo Esquadrão, erguendo a taça da competição em 2020.



Amazonas precisa vencer e secar concorrentes

Sem Rossi, o Amazonas concentra suas atenções na briga por uma vaga na segunda fase da Série C. A equipe chega à rodada decisiva em boa sequência, com quatro partidas consecutivas sem derrota, sendo duas vitórias e dois empates.



Com 25 pontos, a Onça-Pintada ocupa a 12ª colocação e está dois pontos atrás da Ferroviária, que atualmente fecha o G-8.

Para avançar ao quadrangular do acesso, o Amazonas precisa vencer o Ypiranga-RS e ainda torcer por tropeços de Guarani, Ferroviária, Maranhão, Maringá e Floresta.



A última rodada da primeira fase será disputada no próximo sábado, 29, com todos os jogos acontecendo simultaneamente. Amazonas e Ypiranga-RS se enfrentam às 17h, no estádio Carlos Zamith, em Manaus.