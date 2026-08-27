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Champions League define fase de Liga com Barça x PSG e Real x Arsenal
A primeira rodada da fase de Liga será disputada nos dias 8 e 9 de setembro de 2026, com 36 clubes
Mais uma temporada da Champions League está chegando - e promete ser emocionante desde o início. A Uefa sorteou nesta quinta-feira, 27, em Nyon, na Suíça, os confrontos da fase de Liga da Champions League 2026/27.
A competição terá novamente 36 clubes em uma tabela única, sem a tradicional divisão por grupos, e cada equipe fará oito partidas na primeira etapa.
Entre os principais duelos definidos pelo sorteio estão PSG x Barcelona, Manchester City x Barcelona, Real Madrid x Arsenal, Real Madrid x Inter de Milão, Liverpool x Atlético de Madrid, Bayern de Munique x Arsenal e Manchester City x PSG.
A grande final será disputada no dia 5 de junho de 2027, no Estádio Metropolitano, em Madri, na Espanha.
Como funciona o novo formato
A Champions League mantém o modelo adotado nas últimas edições. Os 36 participantes ficam reunidos em uma classificação geral, em pontos corridos, mas não enfrentam todos os adversários.
Cada clube faz oito jogos na fase inicial: quatro em casa e quatro fora. Os times enfrentam dois adversários de cada pote, definidos com base no ranking da Uefa.
Clubes do mesmo país não podem se enfrentar nesta etapa. Além disso, cada equipe pode encarar, no máximo, dois adversários de uma mesma federação nacional.
Ao fim das oito rodadas, os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final. As equipes entre a 9ª e a 24ª posições disputam os playoffs. Quem terminar entre 25º e 36º estará eliminado.
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Grandes jogos da fase de Liga
O sorteio colocou alguns dos principais clubes europeus frente a frente logo na primeira etapa. Atual campeão, o PSG terá uma sequência pesada, com duelos contra Barcelona, Manchester City, Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Slovan Bratislava e Como.
O Barcelona também terá uma fase de Liga de alto nível. O clube catalão enfrentará Manchester City, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Galatasaray, Como e Sabah.
O Real Madrid terá pela frente Inter de Milão, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar Donetsk, LASK e AEK. Já o Manchester City medirá forças com PSG, Barcelona, Sporting, Porto, Napoli, Leipzig, AEK e Lens.
O Liverpool enfrentará Atlético de Madrid, Inter de Milão, Porto, Brugge, Villarreal, Fenerbahçe, Lens e LASK.
Mata-mata começa em fevereiro
Depois da fase de Liga, a Champions terá uma rodada de playoffs para definir os últimos classificados às oitavas de final. A partir das oitavas, o torneio volta ao formato tradicional de mata-mata, com jogos de ida e volta até as semifinais.
O critério de gol fora de casa não será utilizado. Em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para a prorrogação e, se necessário, para os pênaltis.
Calendário da Champions League 2026/27
A fase de Liga começa em setembro e termina em janeiro. A primeira rodada será disputada nos dias 8 e 9 de setembro de 2026. A etapa inicial se encerra em 27 de janeiro de 2027, com a oitava rodada.
Fase de Liga:
- 1ª rodada: 8 e 9 de setembro de 2026
- 2ª rodada: 13 e 14 de outubro de 2026
- 3ª rodada: 20 e 21 de outubro de 2026
- 4ª rodada: 3 e 4 de novembro de 2026
- 5ª rodada: 24 e 25 de novembro de 2026
- 6ª rodada: 8 e 9 de dezembro de 2026
- 7ª rodada: 19 e 20 de janeiro de 2027
- 8ª rodada: 27 de janeiro de 2027
Mata-mata:
- Playoffs: 16/17 e 23/24 de fevereiro de 2027
- Oitavas de final: 9/10 e 16/17 de março de 2027
- Quartas de final: 6/7 e 13/14 de abril de 2027
- Semifinais: 27/28 de abril e 4/5 de maio de 2027
- Final: 5 de junho de 2027, no Estádio Metropolitano, em Madri
Veja os duelos de cada clube na fase de Liga
POTE 1
- Paris Saint-Germain (FRA): Barcelona (casa), Manchester City (fora), Roma (casa), Aston Villa (fora), Galatasaray (casa), Villarreal (fora), Slovan Bratislava (casa) e Como (fora)
- Bayern de Munique (ALE): Arsenal (casa), Atlético de Madrid (fora), Real Betis (casa), Manchester United (fora), Bodø/Glimt (casa), Lille (fora), Slavia Praga (casa) e Viking (fora)
- Real Madrid (ESP): Inter de Milão (casa), Arsenal (fora), PSV (casa), Roma (fora), Leipzig (casa), Shakhtar (fora), LASK (casa) e AEK (fora)
- Liverpool (ING): Atlético de Madrid (casa), Inter de Milão (fora), Porto (casa), Brugge (fora), Villarreal (casa), Fenerbahçe (fora), Lens (casa) e LASK (fora)
- Inter de Milão (ITA): Liverpool (casa), Real Madrid (fora), Brugge (casa), Borussia Dortmund (fora), Shakhtar (casa), Feyenoord (fora), Stuttgart (casa) e Slovan Bratislava (fora)
- Manchester City (ING): PSG (casa), Barcelona (fora), Sporting (casa), Porto (fora), Napoli (casa), Leipzig (fora), AEK (casa) e Lens (fora)
- Arsenal (ING): Real Madrid (casa), Bayern de Munique (fora), Borussia Dortmund (casa), Real Betis (fora), Lille (casa), Napoli (fora), Sabah (casa) e Slavia Praga (fora)
- Barcelona (ESP): Manchester City (casa), PSG (fora), Aston Villa (casa), Sporting (fora), Feyenoord (casa), Galatasaray (fora), Como (casa) e Sabah (fora)
- Atlético de Madrid (ESP): Bayern de Munique (casa), Liverpool (fora), Manchester United (casa), PSV (fora), Fenerbahçe (casa), Bodø/Glimt (fora), Viking (casa) e Stuttgart (fora)
POTE 2
- Borussia Dortmund (ALE): Inter de Milão (casa), Arsenal (fora), Real Betis (casa), Aston Villa (fora), Villarreal (casa), Bodø/Glimt (fora), AEK (casa) e Sabah (fora)
- Roma (ITA): Real Madrid (casa), PSG (fora), Sporting (casa), Manchester United (fora), Lille (casa), Fenerbahçe (fora), Slovan Bratislava (casa) e AEK (fora)
- Sporting (POR): Barcelona (casa), Manchester City (fora), Manchester United (casa), Roma (fora), Galatasaray (casa), Shakhtar (fora), LASK (casa) e Lens (fora)
- Aston Villa (ING): PSG (casa), Barcelona (fora), Borussia Dortmund (casa), Brugge (fora), Fenerbahçe (casa), Galatasaray (fora), Viking (casa) e Slavia Praga (fora)
- Porto (POR): Manchester City (casa), Liverpool (fora), PSV (casa), Real Betis (fora), Napoli (casa), Feyenoord (fora), Slavia Praga (casa) e LASK (fora)
- Manchester United (ING): Bayern de Munique (casa), Atlético de Madrid (fora), Roma (casa), Sporting (fora), Leipzig (casa), Villarreal (fora), Sabah (casa) e Como (fora)
- Brugge (BEL): Liverpool (casa), Inter de Milão (fora), Aston Villa (casa), PSV (fora), Bodø/Glimt (casa), Napoli (fora), Lens (casa) e Stuttgart (fora)
- Betis (ESP): Arsenal (casa), Bayern de Munique (fora), Porto (casa), Borussia Dortmund (fora), Feyenoord (casa), Lille (fora), Como (casa) e Slovan Bratislava (fora)
- PSV Eindhoven (HOL): Atlético de Madrid (casa), Real Madrid (fora), Brugge (casa), Porto (fora), Shakhtar (casa), Leipzig (fora, Stuttgart (casa) e Viking (fora)
POTE 3
- Feyenoord (HOL): Inter de Milão (casa), Barcelona (fora), Porto (casa), Real Betis (fora), Leipzig (casa), Galatasaray (fora), Como (casa) e Viking (fora)
- Lille (FRA): Bayern de Munique (casa), Arsenal (fora), Real Betis (casa), Roma (fora), Galatasaray (casa), Bodø/Glimt (fora), Slovan Bratislava (casa) e Stuttgart (fora)
- Napoli (ITA): Arsenal (casa), Manchester City (fora), Brugge (casa), Porto (fora), Bodø/Glimt (casa), Villarreal (fora), Viking (casa) e Sabah (fora)
- RB Leipzig (ALE): Manchester City (casa), Real Madrid (fora), PSV (casa), Manchester United (fora), Shakhtar (casa), Feyenoord (fora), Lens (casa) e Como (fora)
- Villarreal (ESP): PSG (casa), Liverpool (fora), Manchester United (casa), Borussia Dortmund (fora), Napoli (casa), Fenerbahçe (fora), Sabah (casa) e Slavia Praga (fora)
- Shakhtar Donetsk (UCR): Real Madrid (casa), Inter de Milão (fora), Sporting (casa), PSV (fora), Fenerbahçe (casa), Leipzig (fora), AEK (casa) e Slovan Bratislava (fora)
- Galatasaray (TUR): Barcelona (casa), PSG (fora), Aston Villa (casa), Sporting (fora), Feyenoord (casa), Lille (fora), Stuttgart (casa) e AEK (fora)
- Bodø/Glimt (NOR): Atlético de Madrid (casa), Bayern de Munique (fora), Borussia Dortmund (casa), Brugge (fora), Lille (casa), Napoli (fora), LASK (casa) e Lens (fora)
- Fenerbahçe (TUR): Liverpool (casa), Atlético de Madrid (fora), Roma (casa), Asto Villa (fora), Villarreal (casa), Shakhtar (fora), Slavia Praga (casa) e Lask (fora)
POTE 4
- Stuttgart (GER): Atlético de Madrid (casa), Inter de Milão (fora), Brugge (casa), PSV (fora), Lille (casa), Galatasaray (fora), Viking (casa) e Slovan Bratislava (fora)
- Como (ITA): PSG (casa), Barcelona (fora), Manchester United (casa), Real Betis (fora), Leipzig (casa), Feyenoord (fora), AEK (casa) e Lens (fora)
- Lens (FRA): Manchester City (casa), Liverpool (fora), Sporting (casa), Brugge (fora), Bodø/Glimt (casa), Leipzig (fora), Como (casa) e Slavia Praga (fora)
- Slavia Praga (TCH): Arsenal (casa), Bayern de Munique (fora), Aston Villa (casa), Porto (fora), Villarreal (casa), Fenerbahçe (fora), Lens (casa) e Sabah (fora)
- Sabah (AZE): Barcelona (casa), Arsenal (fora), Borussia Dortmund (casa), Manchester United (fora), Napoli (casa), Villarreal (fora), Slavia Praga (casa) e Viking (fora)
- Slovan Bratislava (SVK): Inter de Milão (casa), PSG (fora), Real Betis (casa), Roma (fora), Shakhtar (casa), Lille (fora), Stuttgart (casa) e LASK (fora)
- LASK (AUT): Liverpool (casa), Real Madrid (fora), Porto (casa), Sporting (fora), Fenerbahçe (casa), Bodø/Glimt (fora), Slovan Bratislava (casa) e AEK (fora)
- AEK (GRE): Real Madrid (casa), Manchester City (fora), Roma (casa), Borussia Dortmund (fora), Galatarasaray (casa), Shakhtar (fora), LASK (casa) e Como (fora)
- Viking (NOR): Bayern de Munique (casa), Atlético de Madrid (fora), PSV (casa), Aston Villa (fora), Feyenoord, Napoli, Sabah (casa) e Stuttgart (fora)