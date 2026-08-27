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HOME > ESPORTES

NOVA SAF?

Fundo árabe faz oferta bilionária para SAF de clube da Série B; veja detalhes do projeto

Proposta prevê aporte que pode ultrapassar R$ 1 bilhão em investimentos

Marina Branco
Por
América-MG
América-MG - Foto: Divulgação / América

O mercado de SAFs no Brasil vem crescendo cada vez mais, e agora é a vez do América Mineiro debater a venda das suas açõese entregar o controle do futebol. O clube de Belo Horizonte recebeu uma proposta de um fundo árabe ligado à exploração de petróleo para a aquisição de sua SAF.

A oferta pode chegar a R$ 1,03 bilhão e será discutida internamente pelo clube em uma reunião do Conselho Consultivo. De acordo com José Flávio Lanna Drumond, presidente do Conselho Deliberativo do América, a proposta prevê um aporte de R$ 800 milhões em dez anos, podendo ultrapassar R$ 1 bilhão em investimentos.

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Parte desse valor, cerca de R$ 13 milhões, seria destinada à construção do museu do clube no Independência. "O negócio é muito bom. Todas as dívidas do América, todas, todas as dívidas do América serão pagas. Tem um aporte de R$ 800 milhões", disse em entrevista à Itatiaia.

Segundo Lanna Drumond, a proposta supera de forma significativa modelos apresentados anteriormente ao clube: "Disparada, disparada, disparada, ela foi superior a todas. A antiga era R$ 187 milhões. Essa daí é bem superior".

América-MG
América-MG - Foto: Divulgação / América

Dívidas seriam quitadas

Um dos pontos centrais da proposta é justamente o pagamento das dívidas do América. No balanço financeiro apresentado em maio de 2025, o clube registrava passivo não circulante de R$ 186,6 milhões.

Desde então, o valor aumentou, e os possíveis investidores precisariam aportar uma quantia superior a R$ 187 milhões à vista para quitar os passivos.

As partes ainda não assinaram o Memorando de Entendimento não vinculante, e o América aguarda o envio de documentos para que eles sejam apresentados ao Conselho Consultivo.

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Fundo quer investir em base e feminino

Além da aquisição da SAF, os investidores também estudam projetos de infraestrutura, com intenções de construir um estádio voltado ao futebol feminino e às categorias de base, com capacidade para cerca de 15 mil pessoas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O dirigente afirmou que o fundo tem planos amplos para o clube, especialmente em formação de atletas, escolinhas e intercâmbio internacional. "Eles estão pensando no América grande. Eles querem fazer futebol. Eles querem investir na base. Eles querem patrocinar, investir mais nas escolinhas, fazer captação", declarou.

A proposta também prevê uma espécie de escola internacional, com possibilidade de levar jogadores do América para a Arábia e trazer atletas árabes para o Brasil.

América-MG feminino
América-MG feminino - Foto: Divulgação / América

Próximos passos

O possível investidor terá sete dias para apresentar garantias para a aquisição das ações da SAF do América. O clube, por sua vez, deverá contratar uma pessoa jurídica com sede em Dubai, nos Emirados Árabes, para analisar a documentação e as garantias apresentadas.

Caso seja encontrada alguma irregularidade, o América poderá desistir do negócio sem ônus. Se a negociação avançar, a participação do fundo árabe no Independência e no CT de Santa Luzia será discutida em um documento separado.

América Futebol Clube
América Futebol Clube - Foto: Mourão Panda / América

América diz que reunião não aprova proposta

Após a repercussão do caso, o América divulgou nota oficial para esclarecer que a reunião do Conselho Consultivo não representa uma decisão sobre a entrada de investidores na SAF.

Segundo o clube, o encontro é apenas uma etapa de apresentação dos detalhes do Memorando de Entendimentos em preparação e do plano de reestruturação financeira.

"Não existe, neste momento, decisão alguma a ser tomada pelo Conselho Consultivo sobre a entrada de um investidor na SAF. É uma etapa de apresentação, para que os conselheiros conheçam e analisem o material disponível", informou o clube.

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américa investimento SAF

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