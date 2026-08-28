Bahia pode repetir invencibilidade histórica contra o Internacional

MAIS QUE OS TRÊS PONTOS

Bahia e Inter entram em campo neste domingo, 30, em busca de pontos na tabela do Brasileirão - mas o Tricolor pode sair com uma marca histórica além disso. No confronto, o Esquadrão pode igualar sua maior sequência invicta diante do clube gaúcho na história, refazendo uma trajetória do século passado.

Sem perder para o Colorado há três partidas, o Tricolor pode chegar a quatro jogos de invencibilidade no confronto, marca alcançada apenas duas vezes: em 1989 e entre 1989 e 1992.

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A partida será disputada às 19h30, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Rogério Ceni começa a rodada na sexta colocação, com 37 pontos, enquanto o Inter aparece em 16º, com 25.

Bahia vem de triunfo inédito no Beira-Rio

A atual sequência invicta começou em 2025, quando o Bahia venceu o Internacional por 1 a 0, na Fonte Nova, pelo Brasileirão. Depois, também pela Série A, empatou por 2 a 2 no Beira-Rio.

O terceiro jogo da série veio em março deste ano, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Tricolor venceu por 1 a 0 em Porto Alegre e quebrou um tabu, alcançando a primeira vitória do Bahia sobre o Inter no Beira-Rio em partidas de Brasileirão.

Agora, um empate ou uma vitória neste domingo fará o Esquadrão igualar as maiores sequências sem derrota já registradas contra o Colorado.

Título brasileiro de 1988

A primeira série de quatro jogos invictos aconteceu em 1989 e começou justamente nas finais do Campeonato Brasileiro de 1988, conquistado pelo Bahia.

Na decisão, o Tricolor venceu o jogo de ida por 2 a 1, na Fonte Nova, e segurou o empate sem gols no Beira-Rio para ficar com o título nacional. Pouco depois, os clubes voltaram a se enfrentar pela Libertadores.

O Bahia venceu novamente em Porto Alegre, por 2 a 1, e depois fez 1 a 0 em Salvador. Foram quatro jogos sem derrota em um curto período, com três vitórias e um empate, em uma fase marcada por confrontos decisivos entre baianos e gaúchos.

Bahia e Inter em 1988 - Foto: Reprodução I X

Segunda sequência também começou na Libertadores

Ainda em 1989, Bahia e Internacional voltaram a se enfrentar nas quartas de final da Libertadores. O Inter venceu o jogo de ida, em Porto Alegre, e encerrou a invencibilidade tricolor daquele primeiro recorte.

A partida de volta, porém, terminou empatada sem gols na Fonte Nova e deu início a uma nova sequência de quatro jogos sem derrota do Bahia contra o Colorado. Entre 1989 e 1992, foram três empates e uma vitória do Tricolor em jogos pela Libertadores e pelo Campeonato Brasileiro.

Inter leva vantagem no confronto geral

Apesar da boa fase recente do Bahia no duelo, o retrospecto histórico ainda é favorável ao Internacional. Os dois clubes já se enfrentaram 65 vezes, com 33 vitórias coloradas, 18 empates e 14 triunfos tricolores.

Neste domingo, o Bahia não muda o panorama geral do confronto, mas pode igualar uma marca histórica. Em um momento de afirmação no Brasileirão, após vencer o BaVi e voltar ao G6, o Esquadrão tenta transformar a boa sequência recente contra o Inter em mais um dado simbólico da temporada, se reafirmando frente a um adversário recorrente nos caminhos do Tricolor.