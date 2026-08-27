Brasileiro medalhista olímpico quebra recorde mundial no atletismo

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O brasileiro Alison dos Santos, o Piu, fez história nesta quinta-feira, 27, ao vencer os 400 metros com barreiras na etapa da Diamond League de atletismo, em Zurique, na Suíça, com o tempo de 45s80. Ele estabeleceu o novo recorde mundial da prova.

Medalhista olímpico, Piu superou novamente o norueguês Karsten Warholm, um dos seus principais rivais na modalidade. O brasileiro foi 14 centésimos mais rápido que a antiga marca mundial, de 45s94, registrada por Warholm na final dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.

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Com o resultado, Alison dos Santos se tornou o primeiro brasileiro a estabelecer um recorde mundial em uma prova de pista desde João do Pulo, em 1975, encerrando um jejum de 28 anos do país.

O também brasileiro Matheus Lima participou da disputa em Zurique e terminou na quarta colocação, com o tempo de 47s57.

Temporada vitoriosa de Piu

Este foi o quinto título de Alison dos Santos na Diamond League de 2026. Antes da etapa de Zurique, o brasileiro havia vencido as provas de Shaoxing, nos 300 metros com barreiras, com 33s01, e Xiamen, com 46s72, ambas na China. Também triunfou em Oslo, na Noruega, com 46s89, e na Silésia, na Polônia, com 46s43.

Além do recorde mundial, Piu também superou a própria melhor marca da temporada. Há quase um mês, o brasileiro havia conquistado o Troféu Brasil, em São Paulo, com o tempo de 46s48.