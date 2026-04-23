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ESPORTES

Araci sediará etapa do Campeonato Baiano de Canoagem 2026

Competição será disputada no dia 26 de abril

João Grassi
Por

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Pela primeira vez, a cidade de Araci, na região sisaleira da Bahia, será palco de uma etapa do Campeonato Baiano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 2026. A competição será disputada no dia 26 de abril.

A competição acontecerá a partir das 9h30, no Poço Grande, conhecido como a 'Praia do Sisal', reunindo cerca de 180 atletas, incluindo competidores com experiência nacional e internacional. A expectativa é de que entre 3 mil e 4 mil pessoas acompanhem a competição.

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Araci se torna, assim, a primeira cidade da região a sediar um evento oficial de canoagem desse porte, consolidando-se, segundo a gestão municipal, como um novo polo para o esporte na Bahia.

De acordo com a administração do município, além do impacto esportivo, o evento também representa um importante incentivo à inclusão, com a participação de atletas da paracanoagem.

Poço Grande, a Praia do Sisal, em Araci
Poço Grande, a Praia do Sisal, em Araci | Foto: Federação Baiana de Canoagem

"A realização do campeonato representa o avanço de Araci na promoção de grandes eventos, fruto de planejamento, parcerias e investimento no desenvolvimento do município", reforça a gestão municipal.

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araci Esportes olímpicos

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