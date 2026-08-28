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CAMPEONATO BRASILEIRO

Bahia x Inter: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem

Tricolor recebe o Internacional neste domingo, 23, na Arena Fonte Nova

Téo Mazzoni
Por
Bahia enfrenta o Internacional neste domingo, na Arena Fonte Nova
Bahia enfrenta o Internacional neste domingo, na Arena Fonte Nova - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia volta a campo neste domingo, 30, às 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, para enfrentar o Internacional, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão busca se aproximar do G-4 da competição.

Atualmente, o Bahia ocupa a sexta posição da Série A, com 37 pontos conquistados.

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Como chega o Bahia?

O Bahia chega para o confronto contra o Internacional embalado pelo triunfo no clássico BaVi do último domingo, 23. Na ocasião, o Esquadrão venceu o rival Vitória por 2 a 0, no Barradão, e colocou fim a uma sequência de cinco empates consecutivos no Campeonato Brasileiro.

Além do embalo pela vitória no clássico, o Bahia pode contar com até três reforços de peso para enfrentar o Colorado. O técnico Rogério Ceni terá o retorno de Kauê Furquim, joia da base que volta a ficar à disposição após cumprir o cronograma junto à Seleção Brasileira Sub-17. O treinador também pode ganhar os retornos de Éverton Ribeiro e Ademir, que ainda são dúvidas para a partida.

Como chega o Inter?

O Internacional chega para o confronto contra o Bahia em um momento conturbado no Campeonato Brasileiro. O Colorado é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 25 pontos, apenas um a mais que o Mirassol, atual 17º colocado, que ainda possui um jogo a menos.

Além disso, o Inter vem de um empate sem gols no clássico Gre-Nal, disputado contra o Grêmio na última quinta-feira, 29, no Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida foi válida pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo decisivo entre as equipes acontece na próxima quinta-feira, 3, apenas quatro dias após o confronto contra o Esquadrão.

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Desfalques e dúvidas

Bahia

Desfalques: Léo Vieira, lesionado, e Jean Lucas, suspenso.

Dúvidas: Ademir e Éverton Ribeiro.

Internacional

Desfalques: Bruno Gomes, Mercado, Paulinho, Rochet, Kayky e Victor Gabriel.

Onde assistir a Bahia x Internacional?

A partida entre Bahia e Internacional contará com transmissão da Globo, na TV aberta, e do Premiere, no sistema de pay-per-view:

  • Globo
  • Premiere

Prováveis escalações

  • Bahia: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Erick e Nestor; Erick Pulga, Alejo Véliz e Kike Olivera. Técnico: Rogério Ceni.
  • Internacional: Matheus Cunha; Vitinho, Braian Aguirre, Félix Torres, Maripán e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique e Alan Patrick; Carbonero e Bernabei. Técnico: Paulo Pezzolano.

Arbitragem de Bahia x Internacional

  • Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
  • Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Sandro Quadros Thome (RR)
  • Quarto árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)
  • VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Palpites

  • Marina Branco: Bahia 1 x 0 Internacional.
  • Gustavo Zambianco: Bahia 1 x 1 Internacional.
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