Após vencer BaVi, Ronaldo projeta Libertadores e seleção do Brasileirão

Depois de cinco empates consecutivos, o Bahia se recuperou no Brasileirão vencendo o Vitória por 2 a 0, no Barradão. O resultado mudou o clima da torcida com a equipe e o Tricolor agora espera um novo triunfo, no domingo, 30, contra o Internacional, para entrar no G5. O goleiro Ronaldo, que concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, 28, projetou a briga pela Libertadores.

"O clássico foi uma virada de chave. A torcida tem comparecido, a gente tem tentado fazer nosso melhor, entregado raça, disposição. Os resultados não têm vindo, mas que essa virada de chave traga mais sorte para a nossa sequência. Todo jogo em casa ou fora é muito difícil", disse o goleiro.

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"Que no domingo a gente faça um grande jogo, com boa atmosfera da torcida e saindo todo mundo feliz".

O Bahia está na sexta posição do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos conquistados. O Tricolor quer terminar a Série A, ao menos, entre os cinco primeiros colocados, que garantem vaga direta na próxima Libertadores. Nesta rodada, Athletico e Fluminense, dois clubes que estão na frente do Tricolor, se enfrentam.

Assim, vencer o Internacional pode fazer o Bahia se aproximar de ao menos um dos concorrentes pelo G5. Ronaldo espera que o resultado positivo no BaVi represente um novo momento para o clube na temporada.

"Pegar muita coisa que foi feita no clássico, equipe entrou muito concentrada. Não tivemos erros, isso vai dando confiança. O importante foi todo mundo focado, buscando o mesmo objetivo. Esse clássico torço para que tenha virado a chavinha, que esses empates fiquem para trás. Que a gente possa ter uma sequência positiva, Campeonato Brasileiro é muito difícil, nos restam 14 finais para concluir bem esse ano", afirmou.

Ronaldo na seleção do Brasileirão

Ronaldo, de 30 anos, tomou apenas 9 gols em 15 jogos disputados na Série A e se destaca como um dos melhores goleiros da competição. O jogador do Bahia respondeu se briga para estar na Seleção do Brasileirão.

"A gente trabalha muito para primeiro entregar o melhor desempenho para o Bahia, dar o retorno, alegria para a torcida. Isso é uma consequência do trabalho diário. Claro, a gente trabalha para isso, reconhecimento da torcida, imprensa. Prêmio individual importante, mas primeiro trabalho para entregar resultados, desempenhar o meu melhor. Isso só acontece com times que estão brigando por coisas grandes, e é importantíssimo esse reconhecimento individual", explicou .

O goleiro, que teve um início complicado no Bahia no ano passado, assumiu a titularidade e acumulou boas atuações. Mesmo com chegadas de João Paulo e Guido Herrera, ele se manteve como dono absoluto da posição, fazendo falta no período que esteve afastado por lesão. Ronaldo explicou a sua evolução desde que chegou ao Tricolor Baiano.

"-O que eu mais evoluí foi entender melhor o modelo de jogo. Algo muito novo. Atlético-GO tinha modelo diferente de jogo. Aprendi muitas coisas diferentes aqui, mínimos detalhes. Você demora para se adaptar. Conhecer os jogadores, a característica de cada um. A partir do momento que consegui entrosar, foi muito importante. Mas não posso deixar de destacar aqui o trabalho do Duda [Varjão] nesse processo. Sempre teve muita convicção no meu trabalh, para que eu desse volta por cima. Me deixou muito tranquilo. Claro, conselhos de Rogério Ceni para entender o sistema de jogo. E minha família foi crucial nessa volta por cima, com apoio e carinho. Todo mundo foi importante para que eu pudesse viver a fase que estou vivendo hoje", falou.