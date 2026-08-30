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Bahia tem desfalque de última hora e chega com reforços contra Inter

Os dois times se enfrentam neste domingo, 30, às 19h30, na Arena Fonte Nova, pelo Brasileirão

Téo Mazzoni
Por
| Atualizada em
Ademir pelo Bahia
Ademir pelo Bahia - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

O Esporte Clube Bahia conta com um desfalque de última hora e novidades na lista de relacionados para o jogo de logo mais, contra o Internacional, às 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Conforme antecipado pelo portal A TARDE no início da semana, Ademir volta a ficar à disposição do técnico Rogério Ceni.

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Ademais, quem também reforça o elenco tricolor para o duelo é a joia da base Kauê Furquim, que retorna à equipe após representar a Seleção Brasileira Sub-17.

Por outro lado, o Bahia não contará com Jean Lucas, que cumpre suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo no clássico BaVi do último domingo, 23, além de Mateo Sanabria, que sofreu uma lesão no tendão patelar do joelho esquerdo, sendo cortado da lista de relacionados.

Confira a lista de relacionados do técnico Rogério Ceni:

  • Goleiros: Iuri, Guido Herrera e Ronaldo;
  • Laterais: Roman Gomez, Luciano Juba e Zé Guilherme;
  • Zagueiros: Kanu, David Duarte, Marco Moreno, Marcos Victor e Ramos Mingo;
  • Meio-campistas: Acevedo, Caio Alexandre, Erick, Michel Araujo, David Martins e Rodrigo Nestor;
  • Atacantes: Alejo Veliz, Erick Pulga, Ruan Pablo, Ademir, Kauê Furquim Kike Olivera, Willian José e Everaldo.
Relacionados do Bahia contra o Internacional
Relacionados do Bahia contra o Internacional - Foto: Divulgação I EC Bahia
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