Martinelli vira segundo brasileiro mais bem pago em ex-clube de Neymar

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Gabriel Martinelli está de saída do Arsenal, e vai desembarcar em breve na Arábia Saudita pela primeira vez. O Al-Hilal fechou a contratação do brasileiro por 70 milhões de euros, cerca de R$ 421 milhões.

O atacante foi liberado pelo clube inglês para viajar à Arábia Saudita, realizar os trâmites finais e assinar contrato válido por quatro temporadas, até junho de 2030.

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A transferência marca o fim de uma passagem de sete temporadas de Martinelli pelo Arsenal. Fora dos planos de Mikel Arteta para o restante de 2026/27, o jogador sequer foi relacionado para os três primeiros jogos oficiais do clube londrino na temporada.

O acordo entre Martinelli e o Al-Hilal já havia sido encaminhado na última sexta-feira, 28. Nos dias seguintes, a negociação entre os clubes avançou, até o acerto definitivo com o Arsenal.

Gabriel Martinelli pela Seleção Brasileira - Foto: CBF

Segundo maior salário entre brasileiros

No Al-Hilal, Martinelli passará a estar entre os jogadores brasileiros mais bem pagos do futebol mundial. Ele será o segundo brasileiro com maior salário do mundo, atrás apenas de Vinicius Junior, do Real Madrid.

A chegada do atacante acontece em um momento de maior espaço na folha salarial do clube saudita. O Al-Hilal abriu margem após a saída de Malcolm, que rescindiu contrato e se transferiu para o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos. Malcolm recebia cerca de 18 milhões de dólares por ano, e Martinelli deverá ganhar acima desse valor.

Fim de ciclo no Arsenal

Gabriel Martinelli chegou ao Arsenal ainda jovem e construiu uma trajetória importante no clube. Em sete temporadas, disputou 278 jogos, marcou 62 gols e deu 34 assistências.

No período, conquistou a Premier League, a Copa da Inglaterra e a Supercopa. Apesar da identificação criada com o clube e da longa passagem por Londres, o atacante perdeu espaço no elenco e acabou liberado para seguir a carreira na Arábia Saudita.

Martinelli pela Seleção Brasileira - Foto: MOLLY DARLINGTON/AFP

Novo reforço de peso na Arábia

A contratação reforça a estratégia do Al-Hilal de seguir investindo em nomes de impacto internacional. Aos 25 anos, Martinelli chega ainda em idade competitiva e com experiência acumulada na Premier League, uma das ligas mais exigentes do mundo.

Agora, o brasileiro inicia uma nova etapa da carreira no futebol saudita, em uma das maiores negociações envolvendo jogadores do país nesta janela.