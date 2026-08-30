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LUTO NO ESPORTE

Marcos Penido, jornalista que cobriu 9 Copas, morre aos 74 anos

Conhecido como “Penidão”, profissional trabalhou por 32 anos em O Globo e cobriu nove Copas do Mundo

Leo Almeida
Por
Jornalista Marcos Penido
Jornalista Marcos Penido - Foto: Reprodução

O jornalista esportivo Marcos Penido morreu aos 74 anos, no Rio de Janeiro. Conhecido no meio jornalístico como “Penidão”, ele faleceu neste sábado, 29, após um quadro de insuficiência cardíaca e construiu uma carreira de mais de quatro décadas dedicada principalmente à cobertura de futebol.

Penido trabalhou por 32 anos no jornal O Globo, entre 1983 e 2015. Antes, passou pelo Jornal do Brasil, onde iniciou a trajetória profissional e ganhou reconhecimento pela cobertura esportiva. Ao longo da carreira, acompanhou nove Copas do Mundo consecutivas, entre 1982 e 2014, e conquistou dois Prêmios Esso.

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O jornalista deixa a esposa, Rita, e dois enteados. Até o momento, a família não divulgou informações sobre o velório e o sepultamento.

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Carreira marcada pela cobertura de futebol

Marcos Penido iniciou a carreira no jornalismo em 1979 e se especializou na cobertura esportiva, especialmente do futebol. No Rio de Janeiro, acompanhou de perto clubes como Botafogo, Flamengo e Fluminense. Torcedor do Botafogo, também ficou conhecido pela atuação como repórter de campo e pela apuração de notícias.

Após chegar a O Globo, Penido permaneceu no jornal por mais de três décadas. Nesse período, acompanhou diferentes gerações do futebol brasileiro e internacional e recebeu o segundo Prêmio Esso pela participação na reportagem que revelou, em 1994, um esquema de manipulação de resultados no futebol carioca.

“Ele era o que hoje em dia cada vez temos menos no jornalismo, um repórter. Um cara dedicado a descobrir notícias. Cobriu nove Copas do Mundo, de 1982 a 2014, e trabalhou no Globo por 32 anos, de 83 a 2015”, afirmou Toninho Nascimento, ex-editor de O Globo e que foi chefe de Penido por 16 anos.

Segundo Nascimento, o jornalista era reconhecido pela dedicação à apuração e pela personalidade. “Ele era uma pessoa doce, um gigante adorável”, disse.

Reportagem expôs esquema no futebol carioca

Um dos trabalhos de maior repercussão de Marcos Penido ocorreu em dezembro de 1994. Uma reportagem publicada por O Globo e assinada pelo jornalista revelou um esquema de manipulação de resultados envolvendo a arbitragem da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

A publicação circulou em 16 de dezembro daquele ano e provocou forte repercussão no futebol carioca, dando início a uma série de investigações sobre as denúncias.

O trabalho rendeu a Penido e à equipe de reportagem de O Globo o segundo Prêmio Esso conquistado pelo jornalista.

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Jornalista Marcos Penido Marcos Penido morre

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