Jair revela acordo no vestiário e pede apoio da torcida do Vitória

Depois da derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, o elenco do Vitória firmou um "pacto" ainda no vestiário da Arena MRV para tentar interromper a sequência negativa. Na coletiva pós-jogo deste sábado, 29, após o confronto válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, Jair Ventura admitiu que o momento ruim tem tornado situações simples mais difíceis dentro de campo.

Diante do Galo, falhas defensivas foram determinantes para os gols marcados por Thiago Borbas e Reinier, como o treinador reconheceu.

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Vitória x Atlético-MG pelo Brasileirão - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

"É recorrente do jogo de hoje, mas, lógico, a nossa sequência negativa pesa. Coisas simples começam a ficar difíceis. Cometemos alguns erros que seriam coisas simples para nós, mas não foram e acabaram sendo cruciais", analisou.

Segundo Jair, jogadores e comissão técnica estão incomodados com os três resultados negativos consecutivos. O treinador afirmou que o grupo decidiu reagir e tratou o confronto decisivo com o Vasco, pelas quartas de final da Copa do Brasil, como a oportunidade ideal para mudar o ambiente.

Vitória x Atlético-MG pelo Brasileirão - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

"O nosso momento agora é de união. Fizemos um pacto para reverter essa situação. Estamos todos incomodados com essa sequência. Quando você vive um momento assim, há duas possibilidades: ou embica para baixo de uma vez ou busca uma reação no próximo jogo", explicou.

Pedido à torcida

Derrotado por 1 a 0 no jogo de ida, em São Januário, o Vitória precisará vencer o Vasco no Barradão para continuar na Copa do Brasil. Uma vitória por dois ou mais gols de diferença garante a classificação direta, enquanto um triunfo por um gol leva a decisão para os pênaltis.

Para alcançar a virada, Jair pediu o apoio dos rubro-negros. Para ele, a equipe não atravessa o melhor momento para cobrar a presença da torcida, mas destacou a importância do Barradão em uma partida eliminatória.

Vitória x Atlético-MG pelo Brasileirão - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

"Fizemos esse pacto dentro do vestiário para reagir. Sabemos da responsabilidade de jogar em casa e voltar a vencer. Precisamos do nosso torcedor. Sei que o momento não é o melhor para pedirmos apoio, mas precisamos deles para reverter", disse.

Jair acredita que uma classificação pode representar o ponto de partida para a retomada da confiança. Na avaliação do comandante, o Vitória perdeu nos últimos três jogos algumas das características apresentadas anteriormente.

"Temos essa grande chance na Copa do Brasil. Que possamos fazer um grande jogo, conseguir a classificação e fazer essa fase que estava embicando para baixo voltar a apontar para cima", afirmou.

"Precisamos voltar a ser o Vitória que vínhamos sendo: organizado, competitivo e que vende caro até as derrotas, dentro ou fora de casa. Temos que resgatar a identidade que perdemos nesses últimos três jogos", reconheceu.

Vitória x Atlético-MG - Foto: Divulgação I Atlético-MG

Apesar de classificar o Vasco como um adversário "dificílimo", Jair confia na virada. O treinador utilizou as classificações conquistadas nas fases anteriores da competição como argumento para sustentar o otimismo.

"É um adversário dificílimo que saiu na frente, mas temos totais condições de reverter o placar, como já fizemos em duas oportunidades na Copa do Brasil", garantiu.

Estreia de Alex Bruno

A partida contra o Atlético-MG marcou também a estreia de Alex Bruno pelo Vitória. Contratado após se destacar na Série B, o atacante iniciou o confronto como titular e foi substituído por Renê aos 23 minutos do segundo tempo.

"Ele fez o que imaginávamos. É um jogador com características diferentes de Parede e Pipô. Foi uma estreia. É um menino que veio da Série B, assim como o Renê, e tudo ainda é muito novo para ele. Mas, com certeza, tem muita coisa para nos ajudar", avaliou Jair.

Agora, a missão do Vitória é reunir suas melhores peças para tentar se recuperar em casa, diante da torcida, no Barradão, na partida de volta contra o Vasco pela Copa do Brasil.