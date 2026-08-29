Filho de Robinho pode deixar o Santos e estrear no futebol europeu

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Robinho Jr mal começou no futebol brasileiro profissional, e já está alçando novos voos na carreira. O Santos encaminhou a saída do filho do ex-atacante Robinho para o futebol europeu, defendendo o Genoa, da Itália.

Aos 18 anos, o atacante deve ser emprestado por uma temporada ao clube italiano, com opção de compra fixada em oito milhões de euros, cerca de R$ 48 milhões.

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O jogador já está na Itália e agora aguarda a autorização do Peixe para realizar exames médicos e assinar contrato. A expectativa é que ele inicie os treinamentos pelo Genoa na próxima semana.

Robinho Jr é filho de Robinho, ex-Santos - Foto: Ivan Storti | Santos FC

Santos recusou primeira proposta

A negociação avançou depois que o Santos recusou a primeira investida feita pelo Genoa. O clube paulista apresentou uma contraproposta e condicionou o empréstimo ao pagamento integral dos salários do atacante pelos italianos, além de uma taxa pela cessão temporária.

O Genoa aceitou os termos, e a transferência ficou encaminhada. Ao fim da temporada europeia, o clube italiano poderá exercer a opção de compra em definitivo, e caso isso não aconteça, Robinho Jr. retorna ao Santos.

Primeira experiência na Europa

Promovido ao elenco profissional do Santos em 2025, onde jogou ao lado de Neymar e chegou a protagonizar polêmicas nos treinos, Robinho Jr. ganhou espaço na temporada passada e terminou o ano com 15 jogos e uma assistência pelo time principal.

Em 2026, sob o comando de Cuca, o atacante disputou 12 partidas, entre Campeonato Paulista, Brasileirão e Copa Sul-Americana, mas ainda não marcou gols nem deu assistências.

A última partida dele pelo Santos foi no dia 21 de julho, na vitória por 4 a 1 sobre a UCV, na Venezuela, pelos playoffs da Sul-Americana.