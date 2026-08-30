FBF lamenta morte de ex-presidente do Colo-Colo campeão do Baianão

Neste domingo, 30, mais uma importante figura do futebol baiano deixou o mundo do esporte de luto. A Federação Bahiana de Futebol lamentou a morte de José Maria Almeida de Santana, mais conhecido como Zé Maria, ex-presidente do Colo-Colo.

O ex-dirigente, que também atuava como radialista, fez história no comando do clube de Ilhéus. Sob sua presidência, o Colo-Colo conquistou a Série B do Campeonato Baiano, em 1999, e alcançou o maior título de sua trajetória, o Campeonato Baiano da Série A de 2006.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Minuto de silêncio em jogos deste domingo

Em homenagem póstuma ao ex-presidente do Tigre, a FBF determinou que seja respeitado um minuto de silêncio no jogo entre Bahia e Inter, válido pelo Campeonato Brasileiro da Série A, e nas partidas da 3ª rodada do Campeonato Intermunicipal de 2026, todas previstas para este domingo, 30.

Em nota, a entidade se solidarizou com familiares e amigos de Zé Maria. "Consternada com o falecimento do Sr. José Maria Almeida de Santana, mais conhecido como Zé Maria, radialista e ex-presidente do Colo-Colo de Futebol e Regatas, a Diretoria desta entidade se solidariza neste momento de dor e tristeza com seus familiares e amigos", diz trecho da homenagem.

A mensagem foi assinada pelo presidente da FBF, Ricardo Nonato Macedo de Lima.

História marcada no Colo-Colo

À frente do Colo-Colo, Zé Maria participou de dois momentos importantes da história do clube. Em 1999, comandou o Tigre na conquista da Série B do Baianão. Sete anos depois, em 2006, esteve na presidência durante a campanha que terminou com o título baiano da Série A, o maior da história da equipe de Ilhéus.