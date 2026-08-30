Barcelona acerta contratação de craque brasileiro do Arsenal por R$ 60 milhões

O Barcelona encaminhou a chegada de Gabriel Jesus para reforçar o setor ofensivo. O atacante será contratado junto ao Arsenal por cerca de 10 milhões de euros, valor equivalente a aproximadamente R$ 60 milhões, e deve firmar vínculo com o clube catalão até 2028, com possibilidade de extensão por mais um ano.

A transferência acontece após o brasileiro perder espaço no Arsenal. Gabriel Jesus não foi relacionado para a Supercopa da Inglaterra nem para a estreia da Premier League. O técnico Mikel Arteta tem como prioridades para o ataque Kai Havertz e Gyökeres, deixando o jogador fora dos planos.

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Antes de concluir o negócio, o Barcelona buscou informações sobre a condição física do atacante. Gabriel Jesus sofreu uma lesão no ligamento do joelho esquerdo em janeiro de 2025, mas está recuperado. Na última temporada, voltou a entrar em campo pelo Arsenal e marcou seis gols.

A chegada ao Barcelona também está relacionada às mudanças no elenco ofensivo. Com as saídas de Lewandowski e Ferran Torres e diante da dificuldade para contratar Julián Álvarez, o brasileiro passou a ser visto como uma oportunidade de mercado. Seu contrato com o Arsenal terminaria em junho de 2027.

Gabriel Jesus ainda precisará disputar espaço no novo clube. Raphinha vem sendo utilizado como centroavante e já marcou três vezes na temporada. A presença do brasileiro, porém, amplia as alternativas de Hansi Flick e permite ao treinador modificar a formação da equipe quando necessário.







Os primeiros passos da negociação devem ocorrer já nesta segunda-feira, 31, quando Gabriel Jesus realizará os exames médicos antes de assinar o contrato com o Barcelona.

Interesse antigo

A aproximação entre Gabriel Jesus e o Barcelona não é recente. Em 2022, quando o atacante deixava o Manchester City, o clube espanhol chegou a analisar a possibilidade de contratá-lo. Na ocasião, porém, o Arsenal levou a melhor e o Barcelona não apresentou uma proposta oficial.

Álvarez fica para 2027

A contratação do brasileiro também não encerra, necessariamente, o interesse do Barcelona em Julián Álvarez. Segundo o Mundo Deportivo, o clube catalão continua de olho no argentino, mas não pretende fazer uma investida nesta janela de transferências.

A possibilidade de uma movimentação por Álvarez fica, portanto, para 2027.