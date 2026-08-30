Itália mira naturalização de Robinho Jr para defender seleção

Siga o A TARDE no Google

Robinho Jr, atacante de 18 anos que pertence ao Santos e tem acordo encaminhado para defender o Genoa, pode deixar o Brasil ainda mais intensamente - o filho de Robinho entrou no radar da seleção italiana, podendo deixar de estar à disposição da Seleção Brasileira no futuro.

Segundo a imprensa do país, o jogador está em processo para obter a cidadania italiana e já é acompanhado por Roberto Mancini, técnico da Itália.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A informação foi publicada pelo jornal Il Secolo XIX, de Gênova, que acompanha de perto a negociação entre Santos e Genoa. De acordo com o veículo, Robinho Jr está adquirindo a nacionalidade italiana e passou a ser observado para uma possível convocação às seleções do país.

Neste domingo, 30, a Gazzetta dello Sport também destacou a possibilidade do atacante defender a Itália. Segundo a publicação, a dupla nacionalidade brasileira e italiana pode abrir caminho para que o jovem entre nos planos de Mancini.

Processo por cidadania italiana

Outro veículo de Gênova, o Primocanale, informou que Robinho Jr está na Itália há alguns dias para tratar do passaporte italiano. O atacante tem direito à cidadania porque sua mãe é cidadã italiana, o que facilitaria o processo junto à moradia na Itália.

O processo de naturalização ganhou ainda mais atenção por causa da transferência encaminhada ao Genoa. A chegada ao futebol italiano pode aproximar o jogador do radar da seleção local, embora ainda não haja convocação confirmada.

Acordo com o Genoa

O Santos chegou a um acordo para emprestar Robinho Jr ao Genoa por uma temporada, com o clube italiano responsável pelo pagamento integral dos salários do atacante durante o período do empréstimo.

O contrato também prevê uma opção de compra de oito milhões de euros, cerca de R$ 48 milhões. Caso o Genoa exerça o direito de aquisição ao fim do vínculo, o Santos manterá 10% dos direitos econômicos do jogador.

Robinho Jr é esperado na Itália para ser apresentado pelo Genoa no início desta semana.

Números pelo Santos

O atacante não entra em campo pelo Santos desde o dia 21 de julho, quando participou da goleada sobre a UCV, da Venezuela, pela Copa Sul-Americana.

Na temporada, Robinho Jr soma 13 partidas como profissional e marcou um gol. Agora, o jovem se prepara para a primeira experiência no futebol europeu, enquanto também avança no processo para obter a cidadania italiana.