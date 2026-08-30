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ACORDO FINANCEIRO

Além do salário, Santos pagará R$ 80 milhões a Neymar até 2033

O Peixe precisará desembolsar um milhão por mês ao longo de sete anos para quitar dívida

Marina Branco
Por
Neymar pelo Santos
Neymar pelo Santos - Foto: Raul Baretta | Santos FC

Neymar já ganha o maior salário do elenco santista - mas vai receber ainda mais do clube. Neymar e Santos chegaram a um acordo para o pagamento de uma dívida milionária referente a direitos de imagem, que chega a R$ 80 milhões reconhecidos pelo clube.

Em parcelas mensais, o Peixe se compromete a quitar a dívida até 2033, continuando um pagamento que se iniciou no mês passado. A dívida era próxima de R$ 91 milhões, mas o Santos pagou R$ 11 milhões ao jogador em julho.

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Agora, o planejamento do clube é desembolsar aproximadamente R$ 1 milhão por mês até quitar o restante do valor.

Pagamento pode durar quase sete anos

Mantido o formato atual, o pagamento da dívida pode se prolongar por quase sete anos. O Santos, no entanto, ainda pode antecipar parcelas ao longo do período. O modelo foi definido como uma forma de cumprir o compromisso com Neymar sem aumentar os problemas de caixa do clube.

Apesar do acordo financeiro, a permanência de Neymar no Santos em 2027 ainda não está garantida. O contrato do atacante termina no fim deste ano, e, neste momento, não há conversas em andamento para uma renovação.

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Momento esportivo pesa

A situação esportiva do Santos também é delicada. O time ocupa a 14ª colocação no Campeonato Brasileiro e está apenas dois pontos à frente do Mirassol, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

Na Copa do Brasil, o cenário também é difícil, com o Santos sendo derrotado por 3 a 0 para o Palmeiras no jogo de ida das quartas de final e precisando de uma reação no confronto de volta para seguir vivo na competição.

Com o acordo financeiro encaminhado, a definição sobre o futuro de Neymar deve ficar para os próximos meses, até o encerramento do vínculo atual com o Santos, no fim de 2026.

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dívida neymar santos

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