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ELEIÇÕES

AtlasIntel/A TARDE: Rui Costa e Jaques Wagner lideram corrida pelo Senado na Bahia

Pesquisa exclusiva aponta vitória dos candidatos petistas nas eleições de outubro

Leo Almeida
Por
Rui Costa e Jaques Wagner somam, respectivamente, 31,6% e 26,5% dos votos válidos na pesquisa
Rui Costa e Jaques Wagner somam, respectivamente, 31,6% e 26,5% dos votos válidos na pesquisa - Foto: Divulgação
Eleições 2026

Os candidatos ao Senado pela Bahia, Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT), lideram a preferência do eleitorado baiano, de acordo com a pesquisa exclusiva AtlasIntel/A TARDE. O levantamento exclusivo divulgado nesta quinta-feira, 3, aponta que os postulantes à Casa Alta do Congresso Nacional pelo grupo governista somam, respectivamente, 31,6% e 26,5% dos votos válidos.

No campo da oposição, o candidato pelo PL, João Roma, chegou aos 20,4%, enquanto Ângelo Coronel (Republicanos), possui 17,9% dos votos válidos. Na Federação Rede-Sustentabilidade, Delliana Ricelli tem 2,6% e Marcelo Carvalho soma 0,6%.

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Imagem ilustrativa da imagem AtlasIntel/A TARDE: Rui Costa e Jaques Wagner lideram corrida pelo Senado na Bahia
Foto: AtlasIntel/A TARDE

Pontuação geral

Na consolidada geral, contando brancos e nulos, o percentual de Rui Costa e Jaques Wagner é, respectivamente, de 28,2% e 23,7%. Por outro lado, João Roma soma 18,3% e Angelo Coronel reduz o percentual para 16%. Dentre os entrevistados, 7,8% afirmaram que votarão branco ou nulo e 2,9% não souberam responder.

Imagem ilustrativa da imagem AtlasIntel/A TARDE: Rui Costa e Jaques Wagner lideram corrida pelo Senado na Bahia
Foto: AtlasIntel/A TARDE

Metodologia

O levantamento AtlasIntel/A TARDE entrevistou 1.804 pessoas, por meio de recrutamento digital, entre os dias 28 de agosto de 2026 e 2 de setembro de 2026.

A margem de erro é de ±2 pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BA-08891/2026.

AtlasIntel/A TARDE

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) em 2022 e também a vitória de Bruno Reis em Salvador em 2024. No cenário internacional, a Atlas cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022, nos Estados Unidos em 2020 e na África do Sul em 2024.

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Tags

AtlasIntel eleições na Bahia JAQUES WAGNER Rui Costa Senado Federal

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