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ATLASINTEL/A TARDE

Roma e Coronel minimizam liderança de Rui e Wagner em pesquisa

Candidatos ao Senado na chapa da oposição aparecem em 2° e 3° lugar

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
Angelo Coronel e João Roma
Angelo Coronel e João Roma - Foto: Reprodução/Redes Sociais
Eleições 2026

O presidente do PL na Bahia e candidato ao Senado Federal, João Roma, minimizou nesta quinta-feira, 3, o resultado da pesquisa AtlasIntel/A TARDE, que mostra os adversários Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT) na liderança da preferência do eleitorado baiano.

Embora os petistas apareçam numericamente à frente, Roma afirmou que pesquisas anteriores mostram avanço dele e de Angelo Coronel (Republicanos), que disputa a reeleição ao Senado pela mesma chapa, além de um recuo dos adversários.

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O primeiro levantamento da AtlasIntel/A TARDE sobre a disputa pelo Senado na Bahia, divulgado nesta quinta-feira, mostra Rui com 31,6% dos votos válidos e Wagner com 26,5%.

Na sequência, aparecem Roma com 20,4% e Coronel com 17,9%.

“Eles estão à frente, não disparados. As pesquisas mostram que eles estão caindo. Se comparar as pesquisas, é possível ver que ambos estão caindo e tanto eu quanto Coronel estamos subindo, acompanhando naturalmente o desejo de mudança que nós percebemos em toda a Bahia”, afirmou Roma durante sabatina na Salvador FM.

A avaliação positiva também foi compartilhada por Coronel. Em entrevista ao A TARDE, o republicano afirmou que o resultado da pesquisa o deixou “animadíssimo”.

“Já vivi esses números em 2018, quando me candidatei ao Senado Federal pela primeira vez.”

Metodologia

A pesquisa entrevistou 1.804 pessoas, por meio de recrutamento digital, entre os dias 28 de agosto de 2026 e 2 de setembro de 2026.

A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

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Tags

Angelo Coronel AtlasIntel eleição na Bahia JAQUES WAGNER João Roma Rui Costa

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