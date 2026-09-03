AtlasIntel/A TARDE: aliados de ACM Neto celebram empate com Jerônimo

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O resultado da primeira pesquisa AtlasIntel/A TARDE, que mostra empate técnico entre ACM Neto (União Brasil) e Jerônimo Rodrigues (PT) na disputa pelo governo da Bahia, animou aliados do candidato da oposição nesta quinta-feira, 3.

Conforme o levantamento, Neto aparece com 48,8% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Jerônimo tem 47,5%.

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Em entrevista ao portal A TARDE, o líder do governo na Câmara Municipal de Salvador, vereador Kiki Bispo (União Brasil), lembrou que a pesquisa foi a única a acertar o resultado das eleições de 2022, quando Neto foi derrotado por Jerônimo no segundo turno.

Kiki Bispo - Foto: Divulgação/ Câmara de Salvador

Diante desse histórico, o parlamentar afirmou que recebeu os números “com muito otimismo”.

“ACM Neto tem liderado em todas as pesquisas, com atenção especial para a AtlasIntel, que em 22 cravou o resultado. De fato, o sentimento de mudança e o desgaste do governador Jerônimo são confirmados pelos números”, afirmou.

Kiki, no entanto, ponderou que é preciso evitar uma comemoração antecipada e manter o trabalho de campanha.

“Seguiremos trabalhando com os pés no chão, com uma campanha propositiva e buscando cada vez mais apoio para que possamos alcançar nosso objetivo, que é vencer as eleições já no primeiro turno”, completou o vereador.

O líder da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputado estadual Tiago Correia (PSDB), também afirmou ao A TARDE que considera os números da pesquisa um “cenário positivo” para Neto na disputa eleitoral.

Tiago Correia - Foto: Divulgação/Alba

Metodologia

A pesquisa entrevistou 1.804 pessoas por meio de recrutamento digital, entre os dias 28 de agosto e 2 de setembro de 2026.

A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.