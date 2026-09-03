Histórico da AtlasIntel traz boas perspectivas a Jerônimo na Bahia

Olhar para o retrovisor, em muitos casos, é sinônimo de observar algo que queremos geralmente deixar para trás. Mas, no caso do governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), pode ser um ânimo quando se trata das pesquisas AtlasIntel/A TARDE.

No primeiro levantamento realizado pelo instituto, divulgado nesta quinta-feira, 3, o petista aparece com 47,5% das intenções de voto, contra 48,8% do candidato oposicionista, ACM Neto (União Brasil): uma diferença de 1,3%.

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Em 2022, quando ele concorreu pela primeira vez ao Palácio de Ondina, o cenário apontado pela pesquisa AtlasIntel ao governo da Bahia, realizada entre os dias 30 de julho e 4 de agosto daquele ano, mostrava o petista atrás de Neto por 2,8% de diferença (42,7% a 39,9%).

Já no segundo levantamento do instituto, realizado entre os dias 10 e 14 de setembro, o então postulante ao governo da Bahia diminuiu a diferença para o seu adversário para apenas 0,5% (40,8% a 40,3%).

Jerônimo vira e passa a liderança

A partir da terceira pesquisa feita pela AtlasIntel (16 a 21 de setembro), o cenário ficou favorável a Jerônimo Rodrigues. Nela, foi registrada a primeira virada: ele apareceu com 44,5% das intenções de voto contra 40,5% de ACM Neto.

O levantamento seguinte (22 a 26 de setembro) foi onde o petista obteve a maior vantagem sobre o seu adversário: 6,9% — Jerônimo tinha 46,5% contra 39,6%.

Já na última pesquisa daquele mês (26 a 30 de setembro), a diferença diminuiu um pouco entre os dois candidatos, mas consolidou o cenário que se confirmaria posteriormente nas urnas: Jerônimo terminaria aquela fase do pleito na frente:

Jerônimo Rodrigues: 45,4%

ACM Neto: 39%

E é justamente a partir desse histórico que a base de Jerônimo se apoia para manter a confiança de que as próximas pesquisas trarão o mesmo cenário de quatro anos atrás.

"[Vemos o resultado] com tranquilidade. É o mesmo número da eleição passada neste período", afirmou ao portal A TARDE um influente membro da campanha de Jerônimo Rodrigues. "Lógico que queríamos estar em melhor condição, mas estamos bem seguros do nosso trabalho", acrescentou o dirigente.

Uma outra liderança da campanha petista também avaliou com positividade a pesquisa AtlasIntel/A TARDE divulgada nesta quinta. À reportagem, ela relembrou que Jerônimo realizou a "largada" com um percentual consideravelmente menor, mas crescendo constantemente nas sondagens seguintes.

"Vemos com bons o resultado inicial. Em 2022, largamos com 37,8% e agora, neste ano, estamos com 47,5%. Na eleição passada houve a candidatura de Roma, eram mais votos de oposição, agora não tem mais. Mesmo assim, iniciamos muito bem", pontuou a liderança.

AtlasIntel acerta resultados em 2022 e se consolida

A parceria entre Grupo A TARDE e AtlasIntel foi iniciada em 2022, quando o instituto cravou todos os resultados das eleições na Bahia, antecipando a vitória do governador Jerônimo Rodrigues (PT) ao apresentar os números mais próximos do que se viu nas urnas, no primeiro e no segundo turno.

O primeiro levantamento foi divulgado em julho daquele ano, se repetindo nos meses seguintes. Em agosto, a AtlasIntel começou a mostrar as mudanças nos números, captando, já naquele momento, a tendência de consolidação das candidaturas e da escolha do eleitor pelo seu candidato, com o crescimento das intenções de voto de Jerônimo.

No dia 2 de outubro, data daquele primeiro turno, os mesmos números do último recorte foram registrados nas urnas.

AtlasIntel e A TARDE repetem sucesso em 2024

A dobradinha voltou a registrar sucesso de repercussão e precisão ao cravar as vitórias de Bruno Reis (União Brasil) em Salvador e de Marcos Medrado (PV) em Valença, além de mostrar a tendência de eleição de Valderico Júnior (União Brasil) em Ilhéus.