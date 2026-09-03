AtlasIntel/A TARDE reforça Rui como imbatível e consolida casadinha petista

A AtlasIntel/A TARDE para o Senado na Bahia, divulgada nesta quinta-feira, 3, com ampla repercussão nos bastidores políticos, reforça o que todos sempre souberam: Rui Costa (PT) tende a consolidar a imagem de imbatível nas urnas.

Eleito com 3.558.975 votos em 2014, sua primeira vitória para o governo da Bahia, em uma eleição que sua candidatura era vista como um ‘erro’, Rui Costa construiu um capital político raro, se tornando uma figura invencível em qualquer pleito no estado.

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Em 2018, Rui Costa se consolidou como fenômeno de popularidade entre os baianos, sendo reeleito com 5.096.062 votos, a maior votação da história do Nordeste em números absolutos.

AtlasIntel/A TARDE confirma favoritismo de Rui Costa

Desde que anunciou sua candidatura ao Senado, em 2025, Rui Costa foi tratado por todos - aliados, adversários e analistas - como franco favorito a uma das duas vagas em jogo para o Congresso Nacional na Bahia.

Seja na sua terra natal, seja em Brasília, Rui recebeu status de ‘senador eleito’. A AtlasIntel/A TARDE aponta a força do nome do candidato petista por meio dos números.

Segundo o levantamento, Rui Costa é a primeira opção de voto para 39.3% dos eleitores baianos. A nível de comparação, o também ex-ministro João Roma, do PL, que aparece em segundo no mesmo recorte, tem 22.2% da preferência.

Jaques Wagner, candidato à reeleição e companheiro de chapa de Rui, é a primeira opção de voto para 15.4%.

Rui também aparece bem como segunda opção de voto, sendo mencionado por 17.1% dos respondentes do questionário. Ao todo, o petista tem 31.6% das intenções de voto, liderando com folga o cenário eleitoral.

AtlasIntel/A TARDE aponta casadinha petista para o Senado

Se para o governo, a AtlasIntel/A TARDE mostra um cenário de empate técnico entre ACM Neto (União Brasil) e Jerônimo Rodrigues (PT) dentro da margem de erro, a mesma pesquisa aponta que, até o momento, a casadinha Rui Costa/Jaques Wagner tem colado entre os eleitores.

AtlasIntel/A TARDE aponta casadinha petista - Foto: Divulgação | JW

Jaques Wagner, eleito senador em 2018 com recorde de votos, surge na segunda colocação no mesmo levantamento, com 26.5% das intenções de voto.

O senador petista ainda é a primeira opção de segundo voto no questionário, com 31.9% da preferência dos baianos. Os números da AtlasIntel/A TARDE não mentem: a dobradinha da superchapa do PT colou.

Isso não significa, claro, que os dois estão eleitos, mas a estratégia, que causou o racha dentro do grupo político, com a saída de Angelo Coronel (Republicanos), pegou fácil entre os baianos.

AtlasIntel/A TARDE mostra que ainda tem jogo

A primeira pesquisa AtlasIntel/A TARDE para o Senado mostra também que, apesar da liderança com folga de Rui e Wagner, João Roma e Angelo Coronel também estão no jogo.

Roma, que tem focado sua campanha na divulgação da ‘paternidade’ de programas sociais, o que lhe aproxima do eleitor, surge na terceira colocação, com 20.4% das intenções de voto.

João Roma, por exemplo, é o segundo colocado na primeira opção de voto, à frente de Wagner. O ex-ministro da Cidadania também surge na frente de Coronel, que tem 17.9%.

O próprio Coronel, que está em quarto lugar nas pesquisas, mostra um grande capital político, fruto da estratégia do seu mandato, voltado para a distribuição de emendas para quase todos os municípios da Bahia. Segundo o mesmo, foram quase 400 cidades beneficiadas ao longo dos últimos oito anos.

No geral, a pesquisa mostra que o favoritismo de Rui e Wagner não é invencível. Pelo menos, uma das duas vagas está em jogo até o momento.

Claro, pesquisas são retratos de momento, mas a liderança de Rui Costa é um sinal de que seu capital político permanece intacto até aqui, e que sua imagem ainda é positiva para a maioria do eleitorado.

Se Rui for eleito com a força que o levantamento mostra, ele assume, de uma vez por todas, o status oficial de quebrador de recordes nas urnas baianas.