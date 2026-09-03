AtlasIntel/A TARDE consolida Bahia como "trunfo" eleitoral de Lula e vice-versa

A pesquisa AtlasIntel/A TARDE evidenciou que a Bahia deve ser decisiva para a eleição presidencial mais uma vez neste ano. O levantamento exclusivo divulgado nesta quinta-feira, 3, consolidou o quarto maior colégio eleitoral do país como um dos trunfos de uma possível reeleição do petista, colocando-o com 30 pontos de vantagem sobre Flávio Bolsonaro (PL).

Conforme os dados da pesquisa, Lula possui 55,7% dos votos válidos, enquanto o seu principal opositor tem 25,7%. Em um eventual segundo turno, a vantagem do presidente sobe para 33,4 pontos percentuais: o petista pontua 66,7%, enquanto Flávio chega a 33,3% dos votos válidos.

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Em 2022, o estado foi um dos fatores da campanha vitoriosa de Lula e “apertada” sobre o então presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL). Na ocasião, o petista recebeu 69,73% dos votos no primeiro turno e 72,12% no segundo. Em contrapartida, Bolsonaro alcançou, respectivamente, 24,31% e 27,88%, perdendo em 415 dos 417 municípios da Bahia.

Expectativa de aumento

Lula tem dado uma “atenção especial” à Bahia e visitou o estado em sete oportunidades neste ano. A campanha de rua do presidente, inclusive, foi iniciada na semana passada em ato no bairro da Liberdade, em Salvador, atraindo mais de 20 mil apoiadores.

Lideranças petistas na Bahia têm tratado com confiança que a votação expressiva de Lula no estado obtida em 2022 será superada neste ano. A estimativa traçada pela campanha é de que o presidente supere Flávio com uma vantagem numérica de 5 milhões de votos, em uma tentativa de “fechar o caixão” ainda no primeiro turno.

No segundo turno da eleição de 2022, Lula somou 6.097.815, enquanto Bolsonaro recebeu 2.357.028 votos, resultando em uma vantagem de 3.740.787 votos para o petista. A rejeição de Flávio na Bahia apontada pelas AtlasIntel/ A TARDE, com 64,1% dos entrevistados afirmando que não votariam nele de jeito nenhum, deve ser explorada pela campanha do PT na Bahia.

Trunfo nacional no cenário local

Se a Bahia pode ser tratada como um trunfo para Lula, o próprio presidente também pode ser considerado como uma peça forte no tabuleiro na disputa pelo Governo do Estado. O voto casado com Lula é alvo de desejo entre os principais candidatos e tem movimentado as campanhas do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e de seu principal opositor, ACM Neto (União Brasil).

Em entrevista ao portal A TARDE, o cientista político Cláudio André afirmou que a disputa pelo Palácio de Ondina nas eleições de 2026 se mostra acirrada e destacou que a força política de Lula ainda pode pesar no resultado das urnas. Na pesquisa AtlasIntel/A TARDE, Neto e Jerônimo aparecem técnicamente empatados.

“O resultado aponta para um grande equilíbrio político na Bahia. Nós temos uma eleição muito acirrada e o que vai pesar é o protagonismo do presidente Lula, buscando exatamente criar um alinhamento entre a eleição presidencial e a estadual”, afirmou.

Apesar de Lula ser o principal cabo eleitoral de Jerônimo, Cláudio André alertou para o crescimento do voto cruzado na Bahia, em que eleitores lulistas escolhem votar em Lula para presidente e em ACM Neto para governador.

“Temos 26% do eleitorado considerado lulista caminhando com a escolha de decisão de voto em ACM Neto. Isso é uma movimentação muito mais presente nas grandes cidades, mas é um ponto que merece atenção”, analisou o cientista.

Atrelar imagem

A tendência é que, até o dia 3 de outubro, Jerônimo busque consolidar o voto casado com Lula na Bahia. Ao mesmo tempo, a campanha petista irá atrelar a imagem de ACM Neto com Flávio Bolsonaro, destacando a presença de dois eleitores declarados do bolsonarismo em sua chapa, os candidatos ao Senado pela Bahia, Angelo Coronel (Republicanos) e João Roma (PL).

Neto já tem uma estrutura para se defender da associação com o bolsonarismo, se ancorando nacionalmente na campanha do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD). Ao mesmo tempo, o candidato baiano tem dado declarações públicas defendendo a “liberdade do voto” e, de certa forma, incentivando o voto Lula-Neto na Bahia.