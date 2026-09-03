AtlasIntel/A TARDE: Rui e Lula são líderes com melhor imagem entre eleitores baianos

Rui Costa e Lula dividem a liderança entre os líderes políticos com a imagem mais positiva entre os representantes da Bahia. É o que mostra a pesquisa AtlasIntel/A TARDE divulgada nesta quinta-feira, 3.

Segundo o levantamento, tanto o ex-ministro quanto o presidente da República têm 57% de visão favorável. No entanto, o ex-governador da Bahia leva uma pequena vantagem em relação ao mandatário, já que a imagem negativa dele é de 37%, enquanto a de Lula é um pouco maior, de 42%.

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Em terceiro lugar aparece o senador Otto Alencar (PSD), com 48% de imagem positiva e 29% de negativa. Em seguida surgem Jerônimo Rodrigues (48%x46%) e Jaques Wagner (45%x41%) fecham as cinco primeiras posições.

Favorecendo Jerônimo

Os dados da AtlasIntel/A TARDE mostram que Jerônimo não tem apenas Lula com trunfo para tentar a vitória nas urnas no dia 4 de outubro.

Com Rui na disputa, a possibilidade de conversão de votos em favor do governador se torna ainda maior, e a reeleição do atual chefe do Executivo baiano fica mais próxima.

Favorito ao Senado

Desde que anunciou sua candidatura ao Senado, em 2025, Rui Costa foi tratado por todos - aliados, adversários e analistas - como franco favorito a uma das duas vagas em jogo para o Congresso Nacional na Bahia.

A AtlasIntel/A TARDE aponta a força do nome do candidato petista por meio dos números. Segundo o levantamento, Rui Costa é a primeira opção de voto para 39,3% dos eleitores baianos. A nível de comparação, o também ex-ministro João Roma, segundo do PL, que aparece em lugar no mesmo recorte, tem 22,2% da preferência.

Jaques Wagner, candidato à reeleição e companheiro de chapa de Rui, é a primeira opção de voto para 15,4%.

Rui também aparece bem como segunda opção de voto, sendo classificado por 17,1% dos entrevistados do questionário. Ao todo, o petista tem 31,6% dos interesses de voto, liderando com a flexibilidade do cenário eleitoral.

Foto: Reprodução | Print

Líderes em rejeição

Por outro lado, as lideranças com maior rejeição entre os eleitores baianos são Flávio e Jair Bolsonaro, ambos do PL. Neste quesito, o senador aparece com 64,1% e o ex-presidente com 59,6%.

Metodologia